Čtvrtek ve znamení dalších propadů

Wall Street zaznamenal při čtvrtku další silný propad za výraznějších objemů. Volatilita tak stále neustává, naopak stále roste. Dnešním dnem skončilo první pololetí a to dopadlo velmi špatně, v případě Nasdaqu 100 šlo o první pololetí od roku 2002, v případě SPX500 pak dokonce od roku 1970! Znamená to však, že nejhorší je za námi? Do jisté míry asi ano, ovšem zdaleka to neznamená, že by musel trh otáčet vzhůru.

