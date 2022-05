Norwegian si objednaly 50 letadel Boeing 737 MAX a dohodly se na vyřešení sporů

Nízkonákladová letecká společnost Norwegian Air, která se zotavuje z úpadku vyvolaného pandemií, si objednala 50 letadel 737 MAX. Na dalších 30 má opci, oznámila dnes firma, která je největším leteckých dopravcem v Norsku. Finanční podmínky transakce nesdělila. Podle generálního ředitele norské společnosti Geira Karlsena je součástí dohody o nákupu také opatření na ukončení veškerých právních sporů mezi oběma společnostmi. Akcie Norwegian Air Shuttle rostly před polednem na burze ve Frankurtu o více než 10 %.



"Těch 50 letadel dostaneme v období let 2025 až 2028. Je to časový harmonogram, který těsně kopíruje ukončení současných smluv o pronájmu," uvedla firma. V důsledku uzavřených dohod očekává, že zaúčtuje čistý příjem zhruba dvě miliardy norských korun (4,9 miliardy Kč).



Dohoda pro firmu znamená návrat k vlastnictví letadel, dosud byla nucena si je pronajímat. Byla to součást ujednání, jak se loni kvůli finančním problémům vyhnout zániku.



"Je to naprosto zásadní kontrakt, který společnosti Norwegian umožní vlastnit velký podíl své flotily," uvedl předseda správní rady Svein Harald Oeygard. "Výsledkem budou celkově nižší náklady a větší finanční síla, což nám umožní upevnit si postavení na skandinávském trhu," dodal.

Součástí je podle Reuters také ujednání směrem k norské společnosti ve výši 2 mld. NOK jakožto urovnání za minulé spory kvůli dodávkám letadel MAX a Dreamliner a technické problémy, řekl CEO Karlsen.

Vývoj akcií Norwegian Air ve Frankfurtu za posledních pět let do 22. května:





Kontrakt je vzpruhou i pro , který s Norwegian spolupracuje dlouhodobě. Norská firma totiž letos uvedla, že zvažuje odklon od a naopak posuzuje spolupráci s evropským výrobcem letadel Airbus. Norwegian Air v únoru agentuře Reuters sdělila, že o změně uvažuje kvůli sporu s Boeingem ohledně zrušené zakázky na nákup letadel.



Management letecké společnosti má snahu spor s Boeingem ukončit dřív, než podepíše poslední smlouvu o nákupu dalších letadel. To by mohlo být do konce června, řekl zdroj blízký jednání.



Letadla 737 MAX dlouho nesměla do vzduchu, po dvou smrtelných nehodách těchto strojů se u nich zjistila softwarová závada. V posledních týdnech uzavřel významnou smlouvu o prodeji letadel MAX 737 také s leteckou společností IAG.

Zdroje: ČTK, Reuters, patria.cz

Foto: norwegian.com