Letecké společnosti mají stále prostor pro zlepšení výsledků. Ceny letenek půjdou nahoru, říká bývalý šéf United Airlines

Bývalý ředitel společnosti United Airlines Oscar Munoz hovořil na Yahoo Finance o zlepšování finančních výsledků amerických leteckých firem, které ale podle něj není u konce. Potenciál pro zlepšení vidí ještě u mezinárodních letů a nahoru podle něj půjde i byznysové cestování. Zde se projeví stále častější osobní setkávání podnikatelů a manažerů, ke kterému vývoj směřuje.



„Ano, rostou mzdové náklady a objevují se problémy. Pomalu, ale jistě dochází k plošnému oživení v tomto odvětví,“ řekl expert. Patrné jsou ale i tlaky na růst cen letenek a Yahoo v této souvislosti ukazuje následující graf. V něm je vyznačena průměrná cena letenek, která se nyní nachází asi na 464 dolarech, meziroční změna dosahuje -4,3 %, ale meziměsíčně se ceny nacházejí o více než 13 % výš:





Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Munoz na dotaz týkající se vývoje cen letenek uvedl, že „cenové algoritmy leteckých společností jsou vyladěny natolik, že měří kapacitu a poptávku.“ Ohledně dalšího vývoje bude hrát roli zejména růst poptávky po cestování daný blížícím se létem. Letecké společnosti pak mohou v některých případech čelit nedostatku zaměstnanců, což se může projevit na dostupnosti letů. To vše dohromady podle experta povede k cenám „s prémií“.



V leteckém odvětví je zřejmá mzdová inflace a nedostatek některých profesí. Nejvíce patrný je podle Munoze u pilotů, což je problém, který trvá již nějaký čas. Celkově se ale letecké společnosti, co se týče neuspokojené poptávky po zaměstnancích, výrazně neliší od zbytku ekonomiky. Následující graf ukazuje vývoj cen akcií amerických leteckých firem, za poslední měsíc si připisují 25 – 32 %:





Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Expert byl tázán na konsolidaci odvětví, to rovněž ve vztahu k nabídce na koupi Spirit Airlines, se kterou přišel Jetblue. Podle jeho názoru může být konsolidace přínosná, i když vláda zkoumá, zda by fúze skutečně prospěly zákazníkovi. Navíc samy o sobě jsou složité na provedení. Jednoduchá není samotná integrace dvou firem. Ohledně United pak její bývalý šéf uvedl, že firma se posouvá z fáze, kdy řešila, „co je s ní špatně,“ do fáze, kdy se zaměřuje na budoucí rozvoj a příležitosti.



Zdroj: Yahoo Finance