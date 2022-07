Stávka v Norsku by mohla snížit těžbu ropy o 15 %. Trh se ale více bojí recese, cena suroviny se propadla

Zaměstnanci plošin na těžbu ropy a zemního plynu z moře zahájili dnes v Norsku stávku, která by do soboty mohla snížit těžbu ropy v zemi o 15 procent a těžbu plynu o čtvrtinu. Vývoz plynu by se pak mohl snížit až o 56 procent. Zaměstnanci požadují zvýšení mezd kvůli vysoké inflaci, uvedl odborový svaz. Stávka přichází v době vysokých cen ropy a plynu a napjatých dodávek do Evropy kvůli omezení ruského vývozu. Ukazatele světových cen ropy dnes navzdory tomu výrazně klesly, americká ropa WTI se poprvé od května dostala pod 100 dolarů za barel. K propadu přispěly zejména obavy z globální recese, která by omezila poptávku. To v náladě trhu převážilo nad znepokojením ohledně narušení dodávek.

Norsko je po Rusku druhým největším dodavatelem energií v Evropě a po jeho ropě a plynu je vysoká poptávka. Zejména v souvislosti s tím, že od 11. července bude kvůli pravidelné roční údržbě na deset dní odstaven plynovod Nord Stream 1, kterým proudí ruský plyn do Německa. Norsko je považováno za spolehlivého a předvídatelného dodavatele.



Odbory plánují stávku stupňovat, řekl agentuře Reuters šéf odborového svazu Lederne Audun Ingvartsen. Na dnešek se počítá s poklesem těžby ropy a plynu o 89.000 barelů ropného ekvivalentu, z toho na těžbu plynu připadá pokles o 27.500 barelů. Ve středu se má výpadek těžby plynu zvýšit na 292.000 barelů ropného ekvivalentu, což odpovídá 13 procentům celkové těžby. Výpadek těžby ropy má ve středu činit zhruba 6,5 procenta. Další omezení těžby se očekává v sobotu.



Norské ministerstvo práce uvedlo, že spor odborářů se zaměstnavatelem pozorně sleduje. Vláda může za výjimečných okolností zasáhnout a stávku zastavit.



Stávka začala o půlnoci na třech polích a od středeční půlnoci se rozšíří na další tři pole. Stávku vyhlásil svaz Lederne, který je nejmenší ze tří norských odborových svazů zaměstnanců ropného průmyslu. Zastupuje 1300 členů, především vedoucích pracovníků považovaných za důležité pro provoz a řízení těžby. Pokud tito zaměstnanci vstoupí do stávky, je obvykle nutné přerušit těžbu.

Krátce po 18:00 SELČ vykazovala cena Brentu pokles přibližně o 9 procent a pohybovala se lehce nad 103 dolary za barel. Americká lehká ropa WTI pak odepisovala 8,5 procenta a poprvé od května se dostala pod 100 dolarů za barel. Nedávný nárůst cen plynu a pohonných hmot zvyšuje obavy z recese a znepokojuje investory, uvedla agentura Reuters. Výhled naznačuje, že by eurozóna v tomto čtvrtletí mohla sklouznout do recese.