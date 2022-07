Téma recese se stáčí k Evropě a tlak na ECB roste

Dnešní obchodování na evropských trzích je výrazně pozitivní pro akcie, které tak dokončují návrat po úterním výrazném propadu. Naproti tomu dluhopisy jsou pod tlakem a jejich výnosy plošně stoupají. O něco větší je přitom nárůst na kratším konci křivky. Eurodolar se konsoliduje lehce pod 1,0200.

V dnešních zprávách nevidíme zásadní pozitivní spouštěč. Obchodování v posledních dnech však upozornilo na jeden důležitý prvek - vypadá to, že obavy z recese, které se v první fázi točily hlavně kolem USA a Fedu, nyní míří více do Evropy. Zdejší ekonomiky sice netrpí tak přehřátým trhem práce a poptávkou, kterou by musela centrální banka tolik chladit, ale zase na ně více útočí stagflační efekt energií vzhledem k útlumu ruských zdrojů.

Aktuálním rizikem je hlavně plyn, který může Rusko kdykoli zastavit. Německo dokonce tlačí na Kanadu, aby umožnila zablokovanou dodávku turbíny pro Nord Stream, aby Rusko ztratilo záminku k omezení dodávek. Je však jasné, že ruská vláda nebude mít problém najít jakoukoli jinou, když bude chtít. Pozitivní je naopak pokles ceny ropy.

Zatímco akciím se podařilo vrátit, euru nikoli. Společná evropská měna se od úterního propadu na páru s dolarem pouze stabilizovala. Podobné pohyby prakticky vždy vyvolají vlnu spekulací na dosažení parity, respektive posun pod ni. Nejinak je tomu také tentokrát a negativní nálada vůči euru se tedy drží.

Ještě nedávno by ECB slabší měnu uvítala, nyní to ale má těžší, jde totiž o faktor, který tlačí nahoru inflaci. Jen za letošek euro ztratilo přes 10 procent, což se na dovozních cenách zboží a už tak drahých komodit citelně projeví. Centrální banka se tím dostává pod rostoucí tlak rázněji zasáhnout skrze vyšší sazby. Jenže spolu s tím riskuje i obnovený výprodej dluhopisů na periferii, proti němuž musí mít připraven záchranný nástroj.

Příklady rázné akce proti inflaci a oslabování měny v současném prostředí není problém najít, zvláště u nás ve střední Evropě. Naposledy je to Maďarsko, kde centrální banka zvedla 1týdenní sazbu dokonce rovnou o 2 procentní body. A dalším utažením sazeb dnes naváže také Polsko.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7830 0.0569 24.7938 24.7558 CZK/USD 24.2840 -0.1686 24.3470 24.2445 HUF/EUR 412.2308 0.5545 415.4258 407.2686 PLN/EUR 4.7861 0.2366 4.8008 4.7599

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8402 0.1437 6.8512 6.8227 JPY/EUR 138.8225 0.2966 139.0020 138.0700 JPY/USD 136.0425 0.0839 136.2160 135.7610

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8505 -0.4914 0.8555 0.8505 CHF/EUR 0.9923 0.3809 0.9927 0.9874 NOK/EUR 10.2949 -0.2717 10.3175 10.2863 SEK/EUR 10.7166 -0.1212 10.7495 10.7159 USD/EUR 1.0204 0.2062 1.0221 1.0178

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4620 -0.8626 1.4780 1.4605 CAD/USD 1.3006 -0.2458 1.3056 1.2992