Mírná recese je již v cenách akcií odražena, tvrdí investor. K tvrdému přistání vede dlouhá cesta

I kdyby přišla recese, bude podle nás jen mírná. V minulosti v takových situacích akcie oslabovaly maximálně o 20 – 25 %, což zhruba odpovídá současnému poklesu. Pro Yahoo Finance to uvedl investiční ředitel společnosti Larry Adam. Podle něj je tedy scénář mírné recese již v cenách akcií odražen.



Investor poukázal na to, že i ohledně recesí funguje sebenaplňující se proroctví. Pokud by tak spotřebitelé i firmy začali věřit v hlubší recesi a začali se podle toho chovat, její pravděpodobnost tím zvyšují. K velmi tvrdému přistání by ale podle experta vedla od současné situace ještě dlouhá cesta.







Adam vidí známky polevujících inflačních tlaků, řadí mezi ně i rostoucí zásoby. Ty se podle něj u některých firem nachází až o 30 % výš než před pandemií, což by mělo vést ke snižování cen. K tomu se přidává pokles dopravních tarifů a klesající ceny komodit. V neposlední řadě by se pak podle experta měla projevovat i globalizace a s ní spojené dezinflační tlaky. Ve výsledku „bychom se u inflace mohli vrátit zpět ke 2 %“.



Podle investora je třeba být opatrný s přehnanou extrapolací současných trendů a příběhů, které se na trhu vypráví. Příkladem mohou být firmy, které během pandemie těžily z toho, že lidé trávili více času doma. U těchto společností se podle Adama předpokládalo, že jejich silný růst ziskovosti přetrvá dlouhodobě, což byl ale omyl. Pak se zase investoři přiklonili k titulům, které měly těžit z otevírání ekonomiky, ani ty si ale nyní nevedou nijak dobře.



Adam uvedl, že jeho firma se nyní orientuje zejména na energetiku, finance a zdravotní péči. Důvodem jsou zejména atraktivní valuace a vysoký tok hotovosti, který by firmám v odvětví měl umožnit zvyšovat dividendy a kupovat vlastní akcie. Celkově je na amerických akciích „tolik negativity, že možná nebude potřeba mnoho na obrat.“ Pomoci by mohla i nižší agresivita Fedu či volby v USA. Historie totiž ukazuje, že po nich přichází rally, zatímco před nimi se dostavuje vyšší volatilita.



Na závěr Adam shrnul, že podle něj klesá inflace a zároveň se ochlazuje ekonomická aktivita. Postupně tak budou sílit tlaky na snižování sazeb. To by mělo prospívat zejména sektorům, které jsou citlivější na sazby, včetně technologií.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube