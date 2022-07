Merck & Co jedná o převzetí biotechnologické firmy Seagen za 40 miliard dolarů

Americká farmaceutická společnost & Co je v pokročilé fázi jednání o převzetí biotechnologické firmy Seagan, která se zaměřuje na léčbu rakoviny. Hodnota transakce by měla být nejméně 40 miliard USD (971 miliard Kč). S odvoláním na informovaný zdroj to napsal ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ).



Merck a Seagan chtějí dohodu dojednat do zveřejnění výsledků hospodaření Mercku, což je 28. července. Jednání trvají už delší dobu, mohou ale ještě skončit bez dohody.



Firmy podle zdrojů jednají o ceně nad 200 USD za jednu akcii Seagenu. Ve středu akcie této firmy uzavřely na 175 USD, její tržní kapitalizace tak podle společnosti Refinitiv činila 32,24 miliardy USD. Tržní hodnota Mercku se nyní pohybuje kolem 235 miliard USD.



Analytici BMO Capital už minulý měsíc uvedli, že není pochyb o tom, že firma Seagen je vhodná pro dlouhodobý růst Mercku. Je podle nich zřejmé, že bude potřebovat nahradit očekávaný výpadek příjmů ze svého léku na rakovinu Keytruda, kterému na konci roku 2028 skončí patentová ochrana. Podle odhadů analytiků firmy Cowen & Co by se přípravek Keytruda mohl v roce 2027 podílet na tržbách Mercku až 40 procenty. Analytici ale také vyjadřují obavy ze zvýšené kontroly spojení ze strany regulačních orgánů.



Seagen pomohl vytvořit průkopnickou léčbu rakoviny, která finguje jako řízená střela a napadá nádory pomocí toxinů. Řízením mohou tyto přípravky, nazývané konjugáty monoklonálních protilátek (ADC), maximalizovat přínos léčby a současně minimalizovat vedlejší účinky, protože se nedostanou mimo cíl. Slibné výsledky těchto přípravků přitahují zájem velkých farmaceutických společností. Je u nich také atraktivní, že je pouze malé riziko toho, že by konkurenti mohli vyvinout a prodávat levnější generické verze ADC.



Letos ale už bylo odloženo několik velkých podnikových transakcí, protože pokles na akciových trzích nesvědčí ocenění společností. Růst nákladů na půjčky pak prodražuje financování transakcí, upozornila agentura Reuters.