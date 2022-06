Finanční ředitel Novák k otázkám kolem dividendy: ČEZ má rekordní likviditu a dost na výplatu. Přesto by léto mohlo překvapit

Skupina má aktuálně velmi vysokou likviditu, pravděpodobně nejvyšší v historii, ale to je dnes nutnost. Současná situace na trhu s energiemi je pod vlivem války na Ukrajině extrémně nepředvídatelná a dopadá na všechny energetické firmy v Evropě. Na výplatu dividendy máme dostatečnou likviditu, ale přes všechna opatření by během léta mohla chybět. Při omezeném fungování finančních trhů v letních měsících by bylo velmi složité ji nahradit, zvláště pokud celý sektor naráží na limity expozice bankovního sektoru, vysvětluje finanční ředitel Martin Novák v sérii tweetů otázky investorů kolem tématu dividendy a načasování její výplaty.

Ministerstvo financí navrhlo zvýšit výplatu dividendy polostátního ze zisku za minulý rok na 48 korun na jednu akcii. Vedení společnost chce na červnové valné hromadě navrhnout dividendu 44 korun. Rezort zároveň navrhl prodloužit termín pro výplatu dividendy o tři měsíce z 1. srpna na 1. listopadu, právě proto, aby měla společnost dostatečný čas získat likviditu.

Podle vyjádření Martina Nováka je povinen doplňovat hotovost na maržové vklady z titulu předprodejů výroby a významného růstu cen komodit. „Jen v průběhu března jsme měli na maržových vkladech uloženou hotovost, a tudíž pohledávku, ve výši 100 mld. Kč,“ uvedl pro představu na svém twitterovém účtu.

Pro většinu jiných subjektů je podle Nováka těžké si představit, že musí držet například ekvivalent svého ročního obratu v hotovosti na účtech a může se stát, že dojde k jejich čerpání v řádů dnů nebo dokonce hodin. „V energetice je to dnes realitou, se kterou musíme pracovat,“ říká Novák.

Slova se podle něj týkají zejména zajištění maržových vkladů na burzách, které se mohou měnit v řádu hodin. „Maržový vklad je rozdíl mezi současnou tržní hodnotou elektřiny a cenou, za kterou byl kontrakt uzavřen třeba již před třemi lety a čeká na dodávku. Pokud máme například prodanou MWh za 50 EUR a současná cena je 250 EUR, je zjednodušeně řečeno, třeba dodat 200 EUR na MWh okamžitě v hotovosti na účet burzy/protistrany. V současné situaci jde až o stovky EUR na jednu MWh,“ vysvětluje Martin Novák.

Podle finančního ředitele energetiky je proto potřeba, aby měl dostatečný objem prostředků pro zajištění obchodů. „Například Německo již na ně pro své firmy uvolnilo přes 100 miliard euro a dochází k jejich čerpání,“ uvedl také Novák.

podle něj podrobné informace o likviditě zveřejňuje pravidelně. „Děláme veškerá opatření pro zvládnutí likviditních rizik spojených s extrémními nárůsty tržních cen komodit a souvisejícího marginingu na komoditních burzách a vůči obchodním protistranám,“ uzavřel na svém Twitteru. Na podzim bude mít podle Nováka de facto rok 2022 skoro za sebou - tedy dodanou elektřinu a z toho plynoucí uvolněné marže.

Na další roky je cena předprodané elektřiny podle vyjádření Nováka výrazně vyšší, a tudíž požadavky na marže nižší při stejné tržní ceně.

Návrh vedení vyplatit dividendu 44 korun na akcii by znamenal celkovou výplatu dividendy 23,7 miliardy korun. Nově navrhovaná výše 48 Kč na akcii zůstává v mezích dlouhodobé dividendové politiky společnosti. Skládá se z řádné složky 41 Kč na akcii vycházející ze zisku dosaženého za rok 2021 a mimořádné složky ve výši sedmi korun na akcii zohledňující prodej bulharských aktiv. Celková vyplacená dividenda v takovém případě dosáhne 25,8 miliardy korun, uvedlo tento týden ministerstvo financí.

O podle něj extrémních nárocích na zajištění obchodů na komoditních burzách a u obchodních protistran hovořil Novák již v květnovém rozhovoru s Patria.cz:

Volatilita na trhu s elektřinou enormně zvyšuje nároky na finanční zajištění obchodů na burzách. Společně hledáme řešení, jak situaci řešit. Podrobněji o hospodářských výsledcích @SkupinaCEZ, zisku i odhadu dividendy jsem mluvil s redaktory @PatriaCZ: https://t.co/vjs9WarNUR — Martin Novák (@novak__martin) May 12, 2022

Zdroje: Twitter, Patria.cz