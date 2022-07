Chorvatsko začne v lednu používat euro. Kuna se smění v kurzu 7,5345 ku jedné

Chorvatsko se od ledna stane dvacátou zemí Evropské unie používající společnou měnu. Zavedení eura v jadranské zemi, spoléhající na příjmy z turistiky, dnes schválili ministři financí, jejichž jednání poprvé vedl český ministr Zbyněk Stanjura. Současné chorvatské platidlo kuna se podle dnešního rozhodnutí ministrů smění za euro v kurzu 7,5345 ku jedné. Česko zůstane od příštího roku jednou z posledních sedmi unijních zemí, které si ponechávají vlastní měnu.

Chorvatsko se tak stane dvacátým členem eurozóny. Směnný kurz pro kunu je stejný jako při vstupu země do "čekárny" na euro, tedy do mechanismu směnných kurzů označovaného jako ERM-2 v červenci 2020.

Eurozóna se rozšíří poprvé od roku 2015, kdy do ní vstoupila Litva. Chorvatsko tento krok podle agentury Bloomberg posouvá do jádra EU, usnadňuje a zlevňuje platby a poskytuje jeho finančnímu systému záchrannou síť v případných budoucích krizích. Země by se rovněž chtěla připojit do Schengenského prostoru.

O členství v eurozóně (v mapce žlutou barvou) aktivně usilují také Rumunsko a Chorvatsko (v grafu světle modrou barvou). Dánsko (v grafu tmavě modře) je členským státem EU, který se rozhodl pro neúčast („opt-out“). Švédsko doposud nesplnilo kritéria ke vstupu do eurozóny.

Euro bylo zavedeno v roce 1999, a to nejprve jako účetní peníze. V té době ho přijalo 11 z tehdejších 15 členských zemí EU. Dnes jednotná měna krátce dosáhla parity s dolarem, což se stalo poprvé od roku 2002.

Evropská komise (EK) na začátku června konstatovala, že Záhřeb splnil všechna čtyři kritéria, která Brusel při vyhodnocování připravenosti na přijetí společné měny posuzuje.Týkají se stavu veřejných financí, úrokových sazeb, cenové stability a směnného kurzu. Zavedení eura v Chorvatsku poté odsouhlasili lídři členských zemí a dnes ministři schválili poslední potřebné dokumenty, včetně směnného kurzu.



"Přijetí eura není závod, ale zodpovědné politické rozhodnutí," uvedl po jednání Stanjura, který blahopřál svému chorvatskému kolegovi Zdravkovi Maričovi.



Chorvatsko se už od září chystá začít uvádět ceny v dosavadních kunách i v eurech. Oběma měnami by mělo jít platit ještě celý příští rok, než zůstane jen ta evropská.

Ministři financí členských zemí EU pod Stanjurovým vedením dnes také odsouhlasili, že Evropská unie pošle Ukrajině první miliardu eur (24,6 miliard korun) z celkových devíti miliard slíbených v rámci okamžité pomoci válkou stižené zemi. Dlouhodobá půjčka má financovat základní chod státu. Podle českého ministra financí zajistí finance například fungování kritické infrastruktury.

Evropský blok od únorového začátku ruské invaze poskytl Kyjevu 1,2 miliardy eur, které slouží k pokrytí nákladů vzniklých v důsledku agrese Moskvy. Ukrajinská vláda požádala o další pomoc, když podle ekonomů jen na každodenní provoz státu potřebuje až pět miliard eur měsíčně.

