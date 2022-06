Evropská komise schválila Chorvatsku zavedení eura od ledna příštího roku

Chorvatsko dnes udělalo klíčový krok na cestě k tomu, aby od ledna příštího roku mohlo jako svou měnu začít používat euro. Evropská komise dospěla k závěru, že země plní všechna potřebná kritéria a může se za sedm měsíců stát dvacátým členem eurozóny. Chorvatský parlament již potřebný zákon schválil a definitivní slovo budou mít v červenci členské země, jejichž souhlas by měl být spíše formalitou. Dalších šest zemí včetně Česka podle komise plní jen část nutných podmínek na cestě ke společné měně.



Záhřeb splnil všechna čtyři kritéria, které Brusel při posuzování připravenosti na přijetí společné měny používá. Týkají se stavu veřejných financí, úrokových sazeb, cenové stability a směnného kurzu.



"Chorvatskou ekonomiku to posílí, prospěch z toho budou mít občané, podniky a celá společnost. Chorvatské přijetí eura posílí také euro samotné," prohlásila dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.



Rozšíření eurozóny by měli koncem června v Bruselu podpořit lídři členských zemí a poté definitivně stvrdit zástupci vlád v Radě EU.



Chorvatský parlament v polovině května schválil zákon, který zavedení eura od ledna umožní. Již od září začnou v Chorvatsku uvádět ceny jak v dosavadních kunách, tak v eurech. Oběma měnami by mělo jít platit ještě celý příští rok, než zůstane jen ta evropská.



Česko je podle dnes zveřejněné každoroční Konvergenční zprávy mezi zeměmi, které plní jen část kritérií stejně jako Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Švédsko. Všechny země vyjma Rumunska podle komise plní požadavky na stav veřejných financí, Česko spolu se Švédskem a Bulharskem vyhověly také podmínkám dlouhodobých úrokových sazeb. Odpovídající cenovou stabilitu však zajišťuje pouze Švédsko a kritérium směnného kurzu plní jen Bulharsko.



Euro jsou povinny zavést všechny unijní státy, výjimku si vyjednalo jen Dánsko. V současné době eurem platí téměř 340 milionů lidí v 19 členských státech unie.