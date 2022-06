Rozbřesk: V Chorvatsku bude od ledna 2023 fungovat euro

Dovolená v Chorvatsku bude pro Čechy v roce 2023 zřejmě o něco komfortnější. ECB totiž včera vydala tzv. konvergenční zprávu z níž plyne, že se Chorvatsko může stát počínaje rokem 2023 dvacátým členem eurozóny. Formálně by sice ještě v červenci měly doporučení Evropské komise o tom, že euro nahradí v Chorvatsku kunu, schválit členské země eurozóny, avšak to by již mělo být formalitou.



Samotná konvergenční zpráva a rozhodnutí přibrat Chorvatsko do měnové unie dává záminku se zamyslet nad smyslem kritérií, která jsou aplikována při vstupu do měnové unie. Asi nejkontroverznější jsou v tuto chvíli dvě kritéria: 1. harmonizovaná inflace dotyčné země by měla být jen maximálně o 1,5procentního bodu vyšší než u průměru tří zemí unie s nejnižší inflací a 2. veřejný dluh by měl být nižší než 60 % HDP. Mimochodem Chorvatsko splnilo inflační kritérium jen velice těsně (s inflací 4,7 % vs. kritérium 4,9 %), přičemž v případě veřejného dluhu nebyla šance kritérium splnit, neboť poměr dluhu k HDP činí téměř 80 %. Evropská komise však v tomto případě přivřela oči a politicky rozhodla, že ke splnění tohoto fiskálního kritéria postačí, že veřejný dluh je na sestupné dráze… Zajímavý je pak v tomto kontextu názor trhu, který říká, že riziková (kreditní) prémie u chorvatských vládních dluhopisů se pohybuje někde v blízkosti té italské a to není příliš uklidňující.



Z hlediska makroekonomické sladěnosti by každopádně bylo nejzajímavější vyhodnocení toho, jak chorvatská ekonomika reaguje na exogenní šoky - zdali spíše symetricky a naplňuje tak charakteristiku optimální měnové zóny s eurozónou či nikoliv. V tomto případě je konvergenční zpráva ECB poměrně skoupá na slovo, přičemž jak pandemie, tak ruská invaze na Ukrajinu představují dokonalý studijní materiál pro zkoumání silných exogenních šoků…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se dál drží v okolí 24,70 EUR/CZK a bez občasné výpomoci ČNB by asi zamířila k výrazně slabším hodnotám. Koruně nijak nepomohl slabší výsledek květnových PMI v průmyslu, prohloubení schodku veřejných financí ani horší start akcií do červnového obchodování. Hlavní nejistotou ale zůstává pro tuto chvíli obměna bankovní rady.



Eurodolar

Eurodolar byl včera konfrontován se smíšenými americkými daty, když index ISM a JOLTS report z trhu práce vyzněly vcelku povzbudivě, naopak v Béžové knize Fedu se objevily náznaky problémů. V součtu šly ale dolarové sazby vzhůru a pomohly stlačit eurodolar níže.

Dnes by měl být nejzajímavějším údajem ADP report z amerického trhu práce, který nejen eurodolar naladí před zítřejšími oficiálními statistikami.



Regionální Forex

Slábnoucí forint bude dnes možná v naději vyhlížet ranní jednání MNB o jednotýdenní depozitní sazbě. MNB ovšem podle nás zatím na slabou měnu nezareaguje a zvedne úroky "jen" o analytiky očekávaných 30 bazických bodů. Takové rozhodnutí může trh motivovat k tomu, aby pár EUR/HUF otestoval hranici 400.



Akcie

Včerejší obchodování v USA bylo za spíše podprůměrných objemů a stejně jako v úterý byla vidět snaha trhů pokračovat v růstu z posledního týdne, ovšem nakonec hlavní akciové indexy propadly přibližně o -0,7 %. S výraznějším ziskem ukončil včerejší den pouze energetický sektor (Chevron +1 %, Exxon Mobil +1,9 %, Halliburton +2,2 %, Occidental +1,6 %). Největší propad pak zaznamenal finanční sektor (Bank of America -1,4 %, JPMorgan -1,8 %, Citigroup -1,9 %, Goldman Sachs -1,5 %).