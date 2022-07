Dnes startují výsledkovou sezónu velké americké banky, v Česku hrozí další zrychlování inflace

Výsledkovou sezónu dnes startují velké americké banky. Evropská komise je skeptičtější ohledně výhledu ekonomiky eurozóny a Češi se mají připravit na další zrychlení spotřebitelské inflace.

Futures na evropské akcie jsou dnes červené (Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,2 %) poté, co se smíšeně obchodovaly asijské akcie. Investoři stále naceňují dopady americké inflace. Na pořadu dne jsou dnes reporty o výsledcích velkých bank na Wall Street za druhé čtvrtletí, a to a , po nich dorazí ještě čísla o americké nezaměstnanosti.

Česká ekonomika se musí připravit na pravděpodobné zrychlení spotřebitelské inflace v následujících měsících, ale objevují se první známky stabilizace, říká členka bankovní rady ČNB Zamrazilová.



Odraz ekonomiky eurozóny bude slabší, než se očekávalo, když inflace zrychluje kvůli ruské válce na Ukrajině, vyplývá z projekcí Evropské komise. Hrubý domácí produkt pravděpodobně letos poroste o 2,6 % a o 1,4 % v roce 2023, což je pokles oproti květnovému výhledu. Inflace již nyní dosahuje rekordu a je téměř čtyřnásobná oproti cíli Evropské centrální banky ve výši 2 %. Nyní se na letošní rok odhaduje na 7,6 % a v příštím roce na 4 %. Recese v Evropě může být nevyhnutelná, a to přidává ECB, která se pouští do prvního zvýšení úrokových sazeb za více než deset let.



Centrální banky po celém světě urychlují zvyšování svých úrokových sazeb ve snaze potlačit prudký nárůst inflace, který si částečně zavinily samy. Kanada je navýšila o více než očekávaný celý procentní bod, Jižní Korea je zvýšila o půl bodu po několika navýšeních o čtvrt bodu a Fed by mohl tento měsíc zvážit i historické zvýšení o 100 bazických bodů. To je tempo, které pravděpodobně způsobí růstový šok a zvýší tak riziko recese.



Evropská unie spolupracuje s USA na společném prosazování ekonomických sankcí proti Rusku, uvedla generální ředitelka Evropské komise pro obchod Sabine Weyandová. Mezitím EU ve svých nových pokynech uvedla, že členské státy musí také zajistit, aby sankcionované zboží, které nelegálně dorazilo do jakékoli části Ruska, nemohlo být dále přepravováno přes celní území EU.



Konzervativní strana Velké Británie dnes uspořádá další hlasování v soutěži o nového vůdce a příštího britského premiéra. V prvním kole hlasování se objevili jako přední kandidáti bývalý ministr financí Rishi Sunak a ministryně obchodu Penny Mordaunt.