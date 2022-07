ČEZ chce urychlit dosažení uhlíkové neutrality svých provozů o 10 let

Energetická skupina ČEZ chce dosáhnout uhlíkově neutrálního provozu už v roce 2040, dosavadním cílem byl rok 2050. Vyplývá to z dobrovolné dohody o spolupráci při ochraně klimatu mezi ČEZ a ministerstvem životního prostředí, které dnes v areálu přečerpávací vodní elektrárny ve Štěchovicích u Prahy podepsali ministryně Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.



Firma podle Beneše tohoto cíle dosáhne rozvojem obnovitelných zdrojů a jaderné energetiky. "Máme projekt nového velkého tlakovodního reaktoru v Dukovanech, ale urychlíme všechny ostatní jaderné projekty," uvedl. Společnost se podle něj také intenzivně věnuje malým modulárním reaktorům, první by mohl vzniknout v Temelíně. "Rádi bychom už v první pětiletce třetí dekády měli první malý modulární reaktor postavený a v provozu," dodal Beneš. Kromě toho chce ČEZ uspíšit investice do obnovitelných zdrojů. Nadále plánuje, že do roku 2030 vybuduje obnovitelné zdroje o výkonu 6000 megawattů.



"Je to významný signál i pro jiné firmy, i pro jiné resorty, hlavně pro ostatní znečišťovatele," uvedla Hubáčková. Podle ní je možné, že ČEZ bude uhlíkově neutrální i dříve než v roce 2040. Ministerstvo chce společnosti jako ČEZ v přechodu na klimatickou neutralitu podporovat, hlavně při výstavbě obnovitelných zdrojů energie jako například inovativní fotovoltaiky a agrovoltaiky.



Beneš připomněl, že zatímco v minulých letech se sledovaly enviromentální cíle, nyní ČR a EU řeší také nezávislost na surovinách z Ruska a vysoké ceny energií provázané především s cenou ruského plynu. Jak bude vypadat blížící se topná sezona, lze podle něj těžko odhadovat. "Je dost možné, že v nejbližším roce dvou budeme muset počítat s tím, že ještě emisní zdroje budou muset jet více, než se předpokládalo před rokem," řekl Beneš. Poslední uhelná elektrárna ČEZ by podle něj mohla být odstavena v roce 2030, což Beneš považuje z pohledu války na Ukrajině za ambiciózní.



Připomněl také, že EU počítá s postupným nahrazením nízkoemisních plynových zdrojů vodíkovými. Při investicích do nových elektráren a tepláren by tak podle Beneše mělo být zvoleno takové technologické řešení, které by přechod na vodík umožňovalo.