Rozbřesk: Nabitý čtvrtek: ECB, japonská centrální banka a restart (?) Nordstreamu

Americké maloobchodní tržby a lepší výsledky podnikatelské nálady newyorského Fedu sice v pátek pomohly trhům zlepšit náladu, na druhou stranu však zapůsobila čísla z Číny. HDP ve druhém čtvrtletí, které bylo poznamenáno mimo jiné na čínské poměry i slušnou vlnou COVIDu (která si vzhledem k politice nulového COVIDu vyžádala i ekonomické oběti), zklamalo. S razantním oživením se, zdá se, navíc úplně nedá počítat. Chmury tak opět hezky ilustroval vývoj cen mědi, která se v pátek obchodovala i pod 7000 USD/t (tříměsíční LME kontrakt), tedy nejníže od listopadu 2020.

Měď by sice měla být jedním z vítězů zelených transformací, avšak krátkodobě se dostává pod výrazný tlak. Ústup z březnových rekordů kolem 10600 USD/t je více než výmluvným signálem toho, že nebe není bez mráčku. Kombinace razantního růstu sazeb (v čele s Fedem), nedostatku plynu v Evropě a nejisté vyhlídky čínské ekonomiky tvoří koktejl nepříliš valné chuti.

Nadcházející týden se nicméně pozornost soustředí zejména na zasedání centrálních bank, v našich končinách hlavně té evropské, ale zasedá třeba i Bank of Japan. V případě ECB (čtvrtek) trhy nejvíce zajímá, zda se dozví a jaké případně budou detaily antifragmentačního nástroje, který by měl udržet na uzdě úroky vlád předlužených zemí eurozóny (v čele s Itálií) v prostředí, kdy je třeba zpřísňovat měnové podmínky kvůli vysoké inflaci. Co se týče druhého zmíněného, tak se očekává růst sazeb o 25 bps.

Vše ale nakonec může zastínit další čtvrteční (ne)událost, a tou je plánovaný konec sezónní údržby plynovodu Nordstream I. Návrat k provozu v plné kapacitě se sice nečeká, nicméně překvapení opačným směrem (prodloužení odstávky či zprovoznění jen z malé části) by trhy patrně slušně rozkolísalo.





*** TRHY ***



Koruna

V pátek koruna sice měla tendenci lehce oslabovat, nicméně poměrně rychle se vrátila pod hranici EURCZK 24,50. Stále platí, že prostor pro ztráty koruny je omezen intervencemi ČNB.

Z tohoto pohledu relevantní jsou rozhovory se dvěma členy bankovní rady, Tomášem Holubem a Oldřichem Dědkem. Úplně zásadní novinky nezazněly, neboť postoje obou dvou jsou dlouhodobě známy (první zmíněný je pro přísnější měnovou politiku, druhý pro růst sazeb nehlasuje) a oba pánové jsou v nich konzistentní a zřejmě budou i na dalších zasedáních.

Asi nejzajímavější z pohledu koruny bylo, že O. Dědek explicitně hovořil o tom, že v boji proti inflaci jsou z jeho pohledu v současnosti vhodnějším nástrojem intervence ve prospěch koruny. Zde však podotýkáme, že vzhledem k vývoji sazeb v zahraničí, které je obecně za ČNB v reakci zpožděno (například Bank of Canada minulý týden překvapivě zvedla sazby o 100 bps), může být stabilita sazeb a sázka na intervence (byť jen pro stabilizaci a nikoliv posílení měny) oříšek, neboť devizové rezervy nejsou nekonečné...

Tento týden je pro korunu relevantní čtvrtek - kromě zasedání ECB jde zejména o očekávaný restart plynovodu Nordstream I. Z domácích čísel bude zajímavá zejména výrobní inflace za červen.



Eurodolar

V pátek dolar na frontě s eurem lehce ztrácel a pár se posunul mírně vzhůru. Americká reálná čísla v čele s maloobchodními tržbami za červen, které překvapily směrem nahoru, přitom vyzněla spíše pozitivně a snížila trochu obavy z bezprostřední recese. Dlouhodobá inflační očekávání zkoumaná univerzitou v Michiganu naopak oproti minulému měsíci poklesla (na 2,8 %). Stejně tak se snížily i tržní sázky na růst sazeb Fedu o 100 bps na příštím zasedání (na asi 30 %).

Tento týden je v centru pozornosti zasedání ECB, která se patrně odhodlá ke kosmetickému růstu sazeb. Důležitější ale budou detaily antifragmentačního nástroje. Kromě toho bude globální trhy zajímat i zasedání Bank of Japan (rovněž čtvrtek).