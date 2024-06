FT: Gazprom ani do deseti let nevyrovná propad vývozu plynu způsobený válkou

Ruský státní exportér plynu Gazprom ani do deseti let nedokáže nahradit propad odbytu, který mu způsobily okolnosti vyvolané ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu. Vyplývá to z analýzy, kterou si nechalo vypracovat vedení společnosti a o které dnes informoval britský deník Financial Times (FT).



Vývoz Gazpromu do Evropy do roku 2035 se bude v průměru pohybovat kolem 50 až 75 miliard kubických metrů ročně, uvádí analýza. To je méně než třetina předválečné úrovně.



Analýza je "jedním z nejotevřenějších přiznání", že sankce v reakci na vojenskou invazi státního exportéra i ruský energetický sektor poškodily, píše FT. Zprávu o 151 stranách si vedení Gazpromu nechalo vypracovat ke konci loňského roku.



Dokument zdůrazňuje, že sankce odřízly ruský energetický průmysl od klíčových technologií, jako jsou například turbíny, které pomáhají přepravovat plyn potrubím.



Jako problém se ukazuje i nedostatek náhradních dílů a odborné způsobilosti k jejich opravě. Až 75 procent dílů pro turbíny podle analýzy pochází ze západních zemí. Podle ruského ministerstva energetiky budou tamní firmy schopny opravovat turbíny vyrobené v USA až příští rok.



Gazprom sice věří, že nový plynovod Síla Sibiře 2 do Číny pomůže nahradit ztracené objemy evropského exportu, ale jeho kapacita bude pouze 50 miliard kubických metrů ročně. Ceny, které je Peking ochoten zaplatit, jsou navíc výrazně nižší než ceny v Evropě.



Moskva a Peking se kromě toho zatím nedohodly na dokončení výstavby plynovodu. Rusko podle zdrojů FT považuje cenové požadavky Pekingu za nepřiměřené. Čína požaduje, aby se cena, kterou bude za plyn z nového plynovodu platit, nacházela v blízkosti silně dotovaných cen plynu na domácím trhu v Rusku. Chce se navíc smluvně zavázat k nákupu objemů, které odpovídají pouze zlomkům kapacity plynovodu, píše FT.



V květnu Rusko nicméně zvýšilo průměrný denní vývoz plynu potrubím do Evropy meziročně o 39 procent. Oproti dubnu nárůst činí 7,3 procenta, uvedla s odkazem na své výpočty agentura Reuters. Celkem Gazprom za prvních pět měsíců letošního roku do Evropy vyvezl 13 miliard metrů krychlových suroviny.