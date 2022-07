Rozbřesk: O chaosu na evropských letištích a přepáleném trhu práce

Třetina letních prázdnin za námi, a tak je třeba se podělit o první zážitky z dovolených. Tím mým bylo to, že mé ženě uletělo letadlo z Kodaně. Stalo se tak navzdory tomu, že byla na letišti s velkým předstihem. Nešťastná situace nastala v den, kdy shodou okolností začala stávka ve společnosti SAS, což je operátor skandinávských aerolinek. Jak jsem ovšem následně zjistil, problém mojí ženy s chaosem na kodaňském letišti nebyl vůbec unikátní zkušeností. V tom samém týdnu byly nuceny společnosti jako British Airways či Lufthansy zrušit tisíce letů. Důvod byl společný a prostý - na letištích není dostatek personálu, který by dokázal aktuální poptávku, jež je na předcovidové úrovni, odbavit.

Proč o tom zde píšu? Celý problém s nestíhajícím personálem na západoevropských letištích je symptomem jednoho základního makroekonomického problému, a tím je přepálený trh práce. Je sice pravdou, že řadě lidí, kteří pracovali před COVIDem na letištích a byli svoji pozice nuceni (minimálně dočasně) opustit, se zpátky k jejich zaměstnavateli nechce. Avšak tento mikroekonomický problém by se v normální - tedy nepřehřáté - ekonomice relativně rychle srovnal. Makroekonomická situace má však daleko k normálu - míra nezaměstnanosti v eurozóně se aktuálně nachází na historických minimech, která jsou mimochodem o 0,7 - 0,8 procentního bodu níže než tomu bylo při bývalých historických minimech uplynulých dvou hospodářských cyklů. Další důvod pro ECB, aby se ve čtvrtek zamyslela nad tím, zdali jsou záporné úrokové sazby skutečně tou zdravou měnovou politikou pro dnešní dobu.



TRHY

Koruna

Koruna se během včerejší obchodní seance držela v těsné blízkosti 24,50 EUR/CZK. Klíčovou otázkou dnešního dne bude, zda skončí plánovaná odstávka plynovodu Nord Stream 1. Připomeňme, že česká ekonomika by v případě úplného zastavení ruských dodávek patřila k těm vůbec nejzranitelnějším v rámci celé EU, což by pravděpodobně vedlo k další tlakům na oslabení koruny, a tedy i vyšší aktivitě ČNB na devizovém trhu. Vedle geopolitiky bude dnes korunový trh zajímat také červnový výsledek cen průmyslových výrobců, který zřejmě ukáže na další zvýšení meziroční dynamiky.



Eurodolar

Euro včera proti dolaru zabodovalo, když hlavní zásluhu na posílení byl spekulace, které vypustila do trhu ECB ohledně možnosti zvýšit sazby o 50 bazických bodů již tento čtvrtek. Podle agentury Reuters o něčem takovém bankovní rada hodlá debatovat. Eurové sazby na tyto spekulace reagovaly růstem, přičemž kreditní spready Itálie se lehce utáhly, což značí, že trh věří, že ECB zároveň oznámí kredibilní instrument, který potlačí fragmentaci trhů dluhopisů v eurozóně. Uvidíme ve čtvrtek zdali ECB dokáže dostát spekulacím, která rozpoutala. Mezitím euro může těžit z i dalších spekulací, a to konkrétně ohledně znovuspuštění plynovodu Nord Stream I. Rusko jej údajně hodlá po odstávce vrátit do provozu, což ovšem stále není jisté stejně tak jako to jaký bude objem dodávaného plynu.