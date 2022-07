Víkendář: Ředitel IBM o nových technologiích a dalším vývoji v ekonomice

Obává se ředitel Arvind Krishna recese? Na tuto otázku odpověděl na Bloomberg technology s tím, že jeho společnost je optimističtější. Její klienti možná pozorují známky ochlazování amerického hospodářství, ale sama podle slov jejího ředitele cítí pokračující silné investiční výdaje firemního sektoru. Důvod přitom může částečně spočívat v tom, že „technologie jsou odpovědí“ na některé ekonomické problémy současnosti.



Podle Krishny mohou technologie pomáhat s tenzemi ve výrobních vertikálách, ale i v řadě dalších oblastí, které se mohou týkat například rostoucích sazeb či demografického vývoje. Expert tedy míní, že výdaje na technologie zůstanou silné i v případě určitého ochlazení ekonomického růstu. „Pokud by přišlo něco extrémnějšího, byl by to rozdíl, ale nic takového neočekávám,“ dodal.



Krishna podle svých slov čeká, že výdaje na investice do technologií se budou dál držet nad tempem růstu celého hospodářství. A platit by to mělo nejen v USA, ale i v Evropě. Technologie jako hybridní cloud či umělá inteligence přitom podle experta pomáhají zvyšovat produktivitu ve firmách. Pro pak představují podnikatelské příležitosti.



Ohledně tenzí ve výrobních řetězcích je ale Krishna podle svých slov spíše pesimistou. Jde podle něj o „fundamentální problém, který přetrvá ještě pár let.“ Na straně spotřebitele je jeho důsledek evidentní – jsou jím vyšší ceny. U firemního sektoru pak dochází ke změnám v celém řetězci a jde o téma, kterému by se měly věnovat i vlády. Expert odhaduje, že vyřešení problémů ve výrobních vertikálách bude trvat tak dva nebo tři roky. Nemusí přitom dojít k dalšímu zhoršení, ale zlepšení bude trvat pár let.



Krishna ohledně samotné uvedl, že dál půjde cestou akvizic. Jak bylo zmíněno, příležitosti vidí zejména u hybridního cloudu a umělé inteligence. Celá firma pak chce být „relevantní pro své zákazníky“, od toho se odvíjí růst tržeb, ziskovost a návratnost pro akcionáře. Cílem je podle ředitele vytvořit „platfomu, která projde testem času.“ Takovou byl například programovací jazyk Java, podle experta je ale čas na platformu novou. Ta by měla mít svůj základ v hybridním cloudu a jde o věc, která „bude relevantní pro následující dvě, tři, možná čtyři desetiletí“.



Graf ukazuje růst a porovnává jej s růstem Redhat dosahovaným po akvizici této společnosti:



Zdroj: Bloomberg, Youtube