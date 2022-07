Recese nebude jako hurikán, výnosy moc rychle dolů nepůjdou, domnívá se stratég

Pokud je někdo dlouhodobým investorem, neměly by ho současné diskuse o tom, jak moc Fed zvedne sazby, příliš zajímat. Rozhodující je totiž odhodlání centrální banky ukončit inflační problém a odsunout jej z pozornosti trhů. A toto odhodlání je velké, jak pro Bloomberg uvedl hlavní investiční stratég společnosti PIMCO Anthony Crescenzi.



Ekonom míní, že Fed nyní zvedne sazby o 75 bazických bodů, ale to se může měnit na 100 bazických bodů. Cílem centrální banky je totiž dostat se rychle na sazby, které by odpovídaly výši sazeb neutrálních. Bloomberg pak připomněl slova Jamese Bullarda z Fedu, který se domnívá, že čísla týkající se HDP nyní moc dobře nereflektují stav celé ekonomiky. Bullard je pak podle svých slov zastáncem razantnějšího postupu a zvedání sazeb, ty by se podle něj mohly dostat až na 3,75 – 4 %. Co o tom míní Crescenzi?



Ekonom uvedl, že v poslední době lze pozorovat „posedlost recesí“, ale zapomíná se na to, jaká by případná recese pravděpodobně byla. Podle něj je chybou uvažovat o ní jako o hurikánu, spíše by šlo o dešťovou přeháňku. Pro takový scénář „hovoří řada důvodů“. Crescenzi byl následně tázán na vývoj na trzích a možné špatné nacenění některých aktiv, o kterém hovoří někteří analytici. Zmíněn byl konkrétně názor, podle kterého by se měly výnosy desetiletých vládních obligací pohybovat pod 2 %. Ekonom ale míní, že takový pokles výnosů by vyžadoval hodně rozdílnou ekonomickou situaci a znatelný útlum.



Crescenzi také ve vztahu k výnosům uvedl, že pokud budeme počítat s dlouhodobější inflací kolem 2,5 % a s určitou časovou prémií, jsou uvedené výnosy kolem 2 % nepravděpodobné. Dluhopisové trhy si pak podle něj budou vývoj v letošním roce pamatovat také velmi dlouho, možná po celou generaci. A to znamená, že výnosy dolů „moc rychle nepůjdou“. Ohledně síly ekonomiky pak ekonom podobně jako řada dalších poukázal na velmi silné rozvahy domácností. Podle něj je „extrémně odolný také bankovní systém“. Ukázaly to i nedávné zátěžové testy Fedu a to znamená, že „peníze dál potečou k firmám a inovátorům“.



Ohledně vývoje v eurozóně ekonom připomněl, že ECB má na rozdíl od Fedu jen jeden mandát a ten se týká inflace. Centrální banky podle Crescenziho v případě nabídkových šoků, které zvedají ceny potravin a energií, obvykle nereagují nijak razantně a čekají, až tyto přechodné šoky pominou. Nicméně nyní se podle něj již vyšší inflace v Evropě začíná promítat do inflačních očekávání a ECB tak bude svou politiku utahovat minimálně do chvíle, kdy bude jasné, že inflace polevuje.



Zdroj: Bloomberg, Youtube