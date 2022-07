Nasdaq 100 uzavřel seanci v zisku 4,3 %, Nvidia +7,60 %

Středeční obchodní seance byla ve znamení růstu, který má na svědomí mateřská společnost Google, tedy Alphabet a současně i . Obě zmíněné společnosti reportovaly výsledky za předešlý kvartál.



Alphabet reportoval tržby na úrovni 70 mld. USD, což reprezentuje +13 % yoy, GOOGL US +7,66 %. Největší hvězdou společnosti byla vlajková loď Intelligent Cloud a hlavní produkt Azure. Azure narostl meziročně o 40 %, MSFT US +6,69 %.



Zisky si akcie udržely i po zprávě z FEDu, kdy oznámil zvýšení sazeb o 0,75 % do pásma 2,25 - 2,50 %. V následujících komentářích předseda FEDu Powell potvrdil, že další růst úrokových sazeb bude závislý na datech z americké ekonomiky. V návaznosti na tyto novinky posílil Nasdaq Composite o 4,1 %.



Americká firma z leteckého průmyslu, tedy od reportovala kladný provozní cash flow, současně ovšem vykázala vyšší ztrátu na akcii, než bylo očekávání analytiků Wall Street, přesněji -0,37 USD vs odhad -0,018 USD, BA US +0,11 %.



Ve středu po konci seance budou svá čísla za předešlé čtvrtletí prezentovat Meta Platforms, automobilka Motor Company či .



Ropa se obchodovala o více jak 3 procenta výše, a to po týdenní zprávě k zásobám ropy v USA, které poklesly o 4,5 milionu barelů, kdežto odhad byl nastavený na pokles pouze 1,5 milionu barelů této komodity. Jedná se tedy o druhý týdenní pokles, přičemž ten minulý byl roven pouze 446.000, WTI 98,09 USD/barel, Brent 107,61 USD/barel.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,4 % (32.196 b.), S&P 500 o 2,6 % (4.023 b.) a technologický Nasdaq Composite o 4,1 % (12.032 b.).