Izraelský útok trhy zaskočil, velké drama se ale nekoná

Viselo to nějakou dobu ve vzduchu. Izrael opakovaně vyzýval k řešení íránské jaderné hrozby a tlačil Spojené státy k akci, ať už silové, nebo diplomatické. Prezident Trump sice několikrát mluvil o jednání a nové dohodě s Íránem, ale nakonec z toho nic nebylo. A když se Američané neodhodlali ani ke společnému silovému řešení, šel do toho Izrael sám. Američany sice údajně informoval, ale spustil akci i přesto, že ho Donald Trump několikrát vyzýval, aby to nedělal.



Reakce finančních trhů je obvyklá v tom, že okamžitě zamířila nahoru ropa a stoupla averze k riziku. Samotná ropa ale své úvodní zisky výrazně korigovala, když se nachází už "jen" 6 procent nad včerejší úrovní. Evropské akcie sice trpí, ale ztráty DAXu lehce přes procento nejsou žádné drama a ostatní klíčové indexy klesají méně. Americké futures zatím naznačují pokles Wall Street v úvodu pátečního obchodování o něco přes jedno procento.

Co určitě stojí za pozornost, peníze se nehrnou do amerických dluhopisů a dolaru, což opět naznačuje jejich oslabenou pozici. Dolar k euru posiluje jen mírně, když se obchoduje na 1,1540. Americké dluhopisové výnosy se drží včerejších hodnot. Chuť investovat do amerického dluhu příliš nenakopla ani včerejší aukce 30Y papírů, která nakonec dopadla dobře. Převis poptávky (bid-to-cover) na úrovni 2,43 znamená zlepšení oproti květnu a návrat na běžné hodnoty. Co ovšem funguje dál jako bezpečné aktivum, je zlato, u něhož dnes vidíme vzestup o 1,2 procenta.

Samozřejmě se tradičně rozvířily spekulace, jestli útok Izraele není počátkem většího konfliktu v regionu. Na jednu stranu mohou útočné akce z obou stran ještě nějaký čas pokračovat. Írán už údajně poslal izraelským směrem stovku dronů a nejspíš brzy vypálí vše, co má ještě ve skladech. Izrael také může ještě pokračovat v kampani. Na druhou stranu ale tržní hráči tento scénář už znají, a zatímco budou chodit nové zprávy, reakce podle nás budou čím dál menší a úvodní šok rychle vyprchá. Souvisí to i s vyčerpaností Íránu a jeho satelitů. Hizballáh byl do značné míry neutralizován, Hútiové po svých útocích a zásahu USA nebudou mít už velké kapacity a to samé platí nejspíš i pro samotný Írán, jehož zásoby raket a dronů notně prořídly po loňském útoku. Započítat můžeme i to, že íránská produkce míří částečně do Ruska. Tradičně také vyvstaly obavy, zda USA nebudou zataženy do konfliktu. Vyloučit to nelze, ale jsou tu dva významné argumenty proti. Prvním je slušná šance, že Írán vzhledem ke své slabší pozici nezačne válku naplno, a tím druhým je TACO…







Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:52 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8178 0.1229 24.8703 24.7684 CZK/USD 21.5220 0.6218 21.5700 21.3400 HUF/EUR 402.4329 0.1729 404.0162 401.1365 PLN/EUR 4.2730 0.1147 4.2807 4.2665

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2820 -0.3728 8.3285 8.2710 JPY/EUR 165.7855 -0.3253 166.3262 164.9558 JPY/USD 143.8045 0.1804 143.8955 142.8005

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8506 -0.0523 0.8532 0.8504 CHF/EUR 0.9368 -0.2752 0.9395 0.9308 NOK/EUR 11.4668 -0.5029 11.5387 11.4636 SEK/EUR 10.9454 0.0311 10.9852 10.9385 USD/EUR 1.1528 -0.5053 1.1614 1.1512

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5420 0.7382 1.5490 1.5305 CAD/USD 1.3625 0.1684 1.3652 1.3592