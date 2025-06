Průzkum: Globální prodej elektromobilů v květnu meziročně vzrostl o 24 procent

Celosvětový prodej elektromobilů na baterie a plug-in hybridů se v květnu meziročně zvýšil o 24 procent na 1,6 milionu vozů. Výrazně se zvýšil prodej v Číně, který vyvážil pomalejší růst v Severní Americe. Podle agentury Reuters to vyplývá z průzkumu analytické společnosti Rho Motion.



Prodej elektromobilů v Číně letos poprvé přesáhl milion vozů za jediný měsíc. Kromě silné domácí poptávky tomu pomohlo i cílené exportní úsilí čínských výrobců, zejména společnosti BYD, kteří se snaží proniknout na rozvíjející se trhy.



Prodej v rozvíjejících se regionech významně zvýšilo Mexiko a jihovýchodní Asie spolu s Uzbekistánem, uvedl datový manažer Charles Lester z Rho Motion. Dodal, že pobídky pro vozový park v Německu a silný růst v jižní Evropě pomohly pozvednout evropský trh. Ukončení dotací v Kanadě podle něj naopak snížilo poptávku v Severní Americe.



Ve Spojených státech, které jsou po Číně druhým největším automobilovým trhem na světě, čelí výrobci automobilů 25procentnímu dovoznímu clu. To mnohé z nich přimělo stáhnout výhled na letošní rok.



V Německu zaváděné nové pobídky pro klienty, kteří nakupují vozidla pro svou firmu a využívají zvýhodněných podmínek pro velkoodběratele, by mohly podpořit prodej elektromobilů v Evropě ve druhé polovině roku.



Podle údajů společnosti Rho Motion vzrostl v květnu v Číně prodej elektromobilů na baterie a plug-in hybridů proti stejnému měsíci loňského roku o více než 24 procent na 1,02 milionu vozidel. Evropa zaznamenala nárůst o 36,2 procenta na 330.000 vozů, prodej v Severní Americe ale vzrostl jen o 7,5 procenta na 160.000 vozů. Prodej ve zbytku světa se zvýšil o 38 procent na 150.000 vozů.