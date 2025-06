Útok Izraele na Írán, protesty v USA proti Trumpově politice a krize na trhu elektromobilů. Dnešní futures padají do rudého

Evropské akciové trhy zahájí obchodování výrazným poklesem v reakci na eskalaci geopolitického napětí. Izrael provedl letecké údery na íránský jaderný program, přičemž Írán slibuje ostrou reakci. V USA se stupňují protesty proti Trumpově imigrační politice i následné militarizaci policie během protestů, zatímco v Číně BYD varuje před neudržitelnou cenovou válkou na trhu elektromobilů, kterou sám pomohl rozpoutat. plánuje zásadní aktualizaci Siri na jaro 2026 a britský trh práce čelí propadu.



Futures na evropské akcie: Euro Stoxx 50 -1,7 %, FTSE 100 -0,6 % a DAX -1,6 %.



Izrael v pátek ráno zahájil vlny leteckých úderů proti íránskému jadernému programu a raketovým základnám, což představuje zásadní eskalaci patové situace mezi oběma protivníky. Írán uvedl, že na Izrael a USA přijde tvrdá reakce, ačkoli ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že se USA na úderech nepodílely. V posledních dnech Donald Trump prohlásil, že si není tak jistý, zda se USA s Íránem dohodnou na omezení jeho jaderných ambicí výměnou za zmírnění sankcí.



Protesty proti Donaldu Trumpovi a zatýkání imigrantů jeho administrativou se rozšířily do dalších měst, přičemž situaci vyhrotila kontroverzní militarizace policie během převážně pokojných demonstrací v Los Angeles. Trump údajně plánoval nasazení armády na amerických ulicích už měsíce. Objevily se zprávy o nízké morálce vojáků a jejich politizaci, zatímco policie násilně zasahovala proti demonstrantům. Napětí vyvrcholilo, když federální agenti násilně zatkli senátora Alexe Padillu během tiskové konference, což guvernér Kalifornie Gavin Newsom označil za diktátorské a ostudné. Ministryně bezpečnosti Kristi Noem označila situaci v Los Angeles za „plán“ pro další města, přestože předseda Sboru náčelníků štábů popřel existenci jakékoli invaze imigrantů. Ministr obrany Pete Hegseth odmítl říci, zda by uposlechl soudní příkaz k odvolání vojáků, čímž vyvstala otázka možné nelegální vojenské kontroly amerických ulic.



BYD považuje cenovou válku elektromobilů v Číně za neudržitelnou. „Je to velmi extrémní a tvrdá konkurence,“ řekla výkonná viceprezidentka Stella Li v rozhovoru pro Bloomberg News v Londýně. „Není to udržitelné.“ Tyto komentáře zdůrazňují rostoucí napětí na přehřátém čínském trhu s elektromobily, kde záplava nových účastníků a výrazné snižování cen – mnohé v čele s BYD – narušily marže a vyvolaly vládní intervence. BYD sice získala podíl na trhu, ale dopady cenové války narůstají a investoři, regulátoři i konkurenti tlačí na reset. Cenová válka elektromobilů silně zasáhla akcie automobilek, přičemž BYD od svého vrcholu na konci května ztratila tržní kapitalizaci ve výši přibližně 22 miliard dolarů. Společnost je však stále vnímána jako pravděpodobný dlouhodobý vítěz, pokud budou menší a středně velcí konkurenti vytlačeni, což BYD umožní zvýšit její dominantní podíl na trhu.



Apple stanovila cíl interního vydání odložené aktualizace Siri, která má být klíčovým krokem v jejím úsilí o obrat v oblasti umělé inteligence, na jaro 2026. Tým Siri se snaží uvést přepracovanou hlasovou asistentku na trh v rámci aktualizace softwaru iOS 26.4. Dlouho slibované změny umožní Siri využívat osobní údaje spotřebitelů a aktivity na obrazovce, aby mohla lépe vyřizovat dotazy.



Britští zaměstnavatelé v květnu dále omezili nábor zaměstnanců v důsledku prudkého zvýšení daní zavedeného labouristickou vládou a v důsledku obchodní války Donalda Trumpa, jak vyplývá z průzkumu. Ukazatel počtu stálých zaměstnanců se zhoršil na 44,2, čímž klesl dále pod hranici 50, což naznačuje pokles, zjistila zpráva Konfederace pro nábor a zaměstnanost a společnosti KPMG. Zmrazení náboru se prohloubilo v důsledku vyšších nákladů a nejistého výhledu, takže index zůstal pod úrovní, na které byl v době, kdy se labouristé dostali k moci.