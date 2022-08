Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny poprvé po dvou letech klesla

Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny v červenci poprvé po dvou letech klesla, továrnám se kvůli slabé poptávce hromadí ve skladech neprodané zboží. Dnešní zpráva organizace S&P Global tak posiluje obavy, že by eurozóna mohla sklouznout do recese. Index nákupních manažerů (PMI) pro zpracovatelský průmysl v červenci klesl na 49,8 z červnových 52,1 bodu. Poprvé od června 2020 se tak propadl pod hranici 50 bodů, která odděluje růst od poklesu.



Dílčí index výroby se snížil na 46,3 z červnových 49,3 bodu a je také nejníže za dva roky. Index nových zakázek pak oslabil ze 45,2 na 42,6 bodu a je nejníže od května 2020.



"Průmyslový sektor eurozóny se propadá do stále hlubšího útlumu, což zvyšuje riziko recese v regionu. Nové zakázky už klesají tempem, které je s výjimkou měsíců pandemické výluky nejprudší od dluhové krize v roce 2012. A situace se patrně ještě zhorší," uvedl hlavní ekonom S&P Global Chris Williamson. Slabší prodej, než jaký se očekával, se odrazil ve zrychleném tempu poklesu nových zakázek a vývozu. Způsobil tak největší růst neprodaných zásob dokončeného zboží, jaký kdy byl v průzkumu zaznamenán, dodal Williamson.



Výroba klesá ve všech sledovaných zemích eurozóny s výjimkou Nizozemka. Míra poklesu je pak znepokojivá zejména v Německu, ve Francii a v Itálii, tedy ve všech třech největších ekonomikách bloku, poznamenala S&P Global.



Potíže má také americká ekonomika, která je největší na světě a která ve druhém čtvrtletí podle předběžných dat nečekaně klesla. To zvýšilo obavy, že je na prahu recese.



Evropská centrální banka (ECB) minulý měsíc zvýšila hlavní úrokovou sazbu více, než se čekalo, a to z nuly na 0,50 procenta. Obavy z inflace převážily nad obavami o ekonomický růst.



Podle předběžných údajů z minulého týdne inflace v eurozóně v červenci vzrostla na rekordních 8,9 procenta. Dílčí indexy vstupních a výstupních cen v průzkumu PMI sice klesly, zůstávají však vysoké.



Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se ve druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci zvýšil o 0,7 procenta. Tempo růstu sice zrychlilo z 0,5 procenta v prvním kvartálu, analytici v červencovém průzkumu agentury Reuters ale viděli 45procentní pravděpodobnost, že do roka se region ocitne v recesi.