Rozbřesk: Oživení v Číně pod tlakem COVIDu a nejistoty na realitním trhu

Čínská podnikatelská nálada se v červenci zhoršovala více, než se čekalo. O tom, že politika nulového COVIDu si nutně vybírá svou daň, jsme psali nedávno. Nyní, i ve světle odhadu HDP za druhé čtvrtletí (-2,6 % mezičtvrtletně po sezónním očištění), se proto zdá velmi nepravděpodobné, že oficiální cíl pro rok 2022, tedy 5,5 %, bude dosažen.



Zaprvé, rizika dalších vln COVIDu rozhodně nemizí: šíření subvariant omikronu vedlo i v poslední době k novým vlnám hromadného testování a částečným uzávěrám v některých menších městech. Celkový počet případů je sice mnohem nižší než v březnu a dubnu, ale vzhledem k tomu, že vláda nedává najevo, že by se od své přísné politiky "nulového výskytu COVIDu" odchýlila, rostou obavy z dalších rozsáhlých uzávěr (potvrzované například daty o mobilitě).



Kromě toho existují i náznaky, že problémy v sektoru nemovitostí se mohou nejen zhoršovat, ale i přelévat do dalších odvětví ekonomiky. Ačkoliv jejich počet zůstává malý, tak stále více domácností přestává splácet hypotéky. A to může dále narušit důvěru v tento sektor a zintenzivnit tlak na pokles cen nemovitostí. A to není dobrá zpráva pro banky.



Pokud vláda zasáhne, aby ujistila kupce domů, že jejich výstavba bude dokončena, učiní tak pravděpodobně prostřednictvím místních samospráv, čímž se dostáváme ke třetímu riziku pro oživení.



Místní samosprávy jsou vysoce zadlužené a jsou navíc závislé na příjmech z prodeje pozemků. Z nedávných zpráv navíc vyplývá, že místní vládní finanční instituce mají problémy s půjčováním peněz prostřednictvím bank a institucionálních investorů. Stále častěji se tak musí obracet na soukromé investory, což s sebou nese vyšší úrokové sazby. Pokud bude dluh místních vlád zpochybněn, bude to mít vliv nejen na schopnost vlády podporovat růst, ale mohlo by to vést i k dalším potížím v čínském finančním systému.



To vše znamená, že v letošním roce sice stále očekáváme oživení (růst HDP o 3,7 %), ale negativní rizika se jednoznačně kupí.







*** TRHY ***



Koruna

Koruna se na startu nového týdne obchodovala poblíž EUR/CZK 24,60, zatímco forint i zlotý posilovaly. Koruně tak viditelně neublížil slabší než očekávaný index nálady v průmyslu PMI, který se v červenci propadl na 46,8 bodu.

Koruna se soustředí zejména na blížící se zasedání ČNB, na kterém hrozí vypnutí intervencí, které by velmi pravděpodobně vyústilo v její významné a skokové oslabení.



Eurodolar



Euro na frontě s dolarem na začátku nového týdne posilovalo, ačkoliv americký index ISM za červenec dopadl oproti očekávání lépe (52,8 vs 52,0), zatímco například červencová měkká data (ESI) naznačují vyšší a vyšší pravděpodobnost poklesu HDP ve třetím kvartále. Negativní zprávu vyslala i data o maloobchodních tržbách z Německa, které v červnu klesaly meziměsíčně o 1,6 % (namísto očekávaných 0,3 %). Dolaru ale ublížil nečekaně nižší subindex placených cen ISM, který mj. podpořil i ceny akcií.