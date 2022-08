Napětí mezi USA a Čínou trhům nesvědčí, klesá finanční a automobilový sektor

Úterní obchodování na evropských akciových trzích začalo poklesem, když hlavní indexy přibližně hodinu po otevření odepisují přibližně -0,5 %. Nejvíce klesá finanční sektor spolu s automobilovým. Daří se naopak defenzivním akciím, primárně pak telekomunikačnímu sektoru (Deutsche Telekom +1,4 %, +1,6 %, Telefonica SA +1,6 %).

Primárním důvodem poklesů je pravděpodobně napětí mezi USA a Čínou kvůli plánované kontroverzní cestě Nancy Pelosiové na Tchaj-wan. Čína totiž vyhrožuje, že pokud Pelosiová opravdu dorazí dnes večer na Tchaj-wan, „bude to mít velmi vážné následky“. Čína argumentuje tím, že jde o zasahování do čínských vnitřních záležitostí. Vzhledem k tomu, že na Tchaj-wanu se vyrábí značná část světové produkce čipů, jde o velmi choulostivou záležitost. Případný vojenský konflikt by měl totiž devastující účinek na světovou ekonomiku, primárně pak na inflaci, která trápí západní ekonomiky aktuálně nejvíce, neboť případný nedostatek čipů by měl za následek další prudký růst inflace. Rovněž americké futures indikují přibližně 0,5 % propad proti včerejším závěrečným úrovním.



Pražská burza dnes zatím klesá o -0,9 % a to hlavně kvůli (-2 %), kde sice není žádná nová zpráva, ale je zde patrný silný tlak na prodej, kdy některý z investorů poměrně agresivně prodává od rána větší balík akcií a ztlačil tak cenu k hranici 1000 CZK za akcii. Daří se naopak akciím Komerční Banky (+2 %), která již zítra ohlásí své výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí – ty se čekají velmi dobré, ovšem i tak se akcie nacházejí při svých lokálních minimech a to primárně kvůli obavám ze sektorové daně, kterou plánuje stát uvalit nejen na energetický sektor, ale pravděpodobně i na ten bankovní.