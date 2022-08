Uberu rostly tržby o 105 %, kvůli mimořádným položkám ale skončil ve ztrátě

Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies vykázal ve druhém čtvrtletí čistou ztrátu 2,6 miliardy USD (62,7 miliardy Kč) po zisku 1,14 miliardy USD ve stejném období loni. Mohou za to mimořádné položky, jako odpisy hodnoty investic do firem Aurora, Grab a Zomato. Tržby však prudce vzrostly a firma poprvé v historii vykázala pozitivní volný peněžní tok, tzv. free cash flow. Vyplývá to z dnešního prohlášení Uberu.



Očištěný zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) činil 364 milionů USD ve srovnání se ztrátou 509 milionů USD loni. Analytici podle agentury Reuters očekávali zisk 257,89 milionu USD. Tržby stouply o 105 procent na 8,07 miliardy USD.



Uber vykázal free cash flow 382 milionů USD. Překonal tak očekávání analytiků, kteří čekali 263,2 milionu USD. Tento ukazatel říká, kolik peněz zůstane firmě poté, co se od jejích provozních příjmů odečtou výdaje nutné pro zachování jejího chodu, včetně nákupu nového či údržby stávajícího zařízení, vybavení a dalšího majetku. Free cash flow podpořilo, že počet cest překonal úroveň před pandemii díky opětovnému otevření kanceláří a růstu poptávky po cestování.



Počet řidičů a doručovatelů na platformě firmy vzrostl o 31 procent na rekordních téměř pět milionů. To rozptýlilo obavy, že prudký nárůst cen benzinu odradí od registrací u společnosti.



Růst u podnikání v oblasti doručování zpomaluje. Uber ale očekává, že objednávky se stanou pro zákazníky standardem, protože pokračuje v získávání nových partnerů. Tržby divize doručování stouply o 37 procent na 2,69 miliardy USD. Tržby v oblasti sdílení jízd vzrostly o 120 procent na 3,55 miliardy USD. Analytici čekali tržby 2,58 miliardy USD u doručování a 2,93 miliardy u sdílených jízd.



Hrubé rezervace, tedy celková hodnota rezervací uskutečněných na platformě firmy, stouply o 33 procent na rekordních 29,1 miliardy USD. Rezervace u doručovacích služeb stouply o sedm procent a u sdílených jízd o 55 procent.



Ve třetím čtvrtletí očekává Uber očištěný zisk EBITDA v rozmezí 440 milionů až 470 milionů USD. Analytici čekají zisk jen 383,95 milionu USD.



Akcie Uberu od počátku letošního roku klesly o více než 40 procent. V reakci na zprávu však před oficiálním zahájením obchodování v USA stouply o 15 procent.