ESG fondy čelí novým pravidlům zaměřeným na ochranu běžných investorů

Nová pravidla EU, která dnes vstoupila v platnost, vyvíjí další tlak na správce aktiv, aby provedli drobné investory složitými vodami udržitelného investování. Tyto změny jsou výsledkem novely revidované směrnice o trzích a finančních nástrojích neboli MiFID. Ta vyžaduje, aby investiční manažeři a finanční poradci rozuměli „preferencím udržitelnosti“ retailových klientů a jednali podle nich. Investoři zároveň mohou činit správce aktiv zodpovědnými, pokud jejich ESG fondy nesplňují očekávání – například tím, že nejsou tak zelené, jak by se zpočátku mohlo zdát.

V praxi se ale mnozí stále obávají nedostatku podrobných údajů o environmentálních, sociálních a správních otázkách; definice toho, co znamená udržitelná investice; a nejistoty ohledně toho, jak budou nová pravidla jednotlivými zeměmi vynucována. Evropský finanční sektor, který loboval za odložení novely, varoval, že to způsobí „obrovský zmatek“ a „velkou právní nejistotu“.



„Bude obtížné vysvětlit klientům, kteří nemají znalosti o regulaci EU, co to v praxi všechno znamená,“ řekl Ben Macoick, vedoucí spolupracovník advokátní kanceláře Linklaters. Podle nových pravidel je udržitelnost definována dalšími částmi legislativy EU, jako je zelená taxonomie a nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb (SFDR).



Investiční firmy se již dříve potýkaly s problémy spojenými s uplatňováním metrik EU a posuzováním udržitelnosti konkrétních investic. Finanční společnosti jsou „ve velmi těžké situaci, protože mají povinnost se na tyto otázky ptát a navrhovat pouze investice, které jsou v souladu s požadavky klientů,“ řekl Matthias Breier, produktový manažer ESG ve společnosti FE fundinfo. "Ale v tuto chvíli prostě nemají k udržitelnosti požadovaná data."



Další zmatek pramení z toho, jak budou národní regulační orgány unie tato pravidla vynucovat. Mezinárodní asociace kapitálových trhů je mezi těmi, kteří vyzývají úřady, aby alespoň rok neprováděly dohled. Francouzský regulátor trhu AMF uvedl, že nové požadavky se nebudou na francouzské investiční poradce vztahovat až do roku 2023. Nizozemský regulátor, AFM, řekl, že tu je „nedostatek jasnosti“ ohledně vhodných produktů, které by odpovídaly preferencím ESG klientů.



A právě nedostatek srovnatelných dat je klíčovou překážkou. Podle nedávné analýzy společnosti Morningstar mají fondy s podobnými podíly velmi odlišné minimální alokace do udržitelných investic, a to zejména proto, že směrnice regulátorů lze interpretovat různými způsoby. Co víc, podle FE fundinfo asi třetina trhu ještě nepředložila žádné údaje o udržitelnosti. „Práci poradce bude omezovat pouhá skutečností, že mnoho fondů dosud nenahlásilo požadované informace, anebo oznámily nulovou expozici na udržitelné investice,“ řekla Hortense Bioy, globální ředitelka udržitelného výzkumu ve společnosti Morningstar.



Nový požadavek MiFID přichází v době, kdy investice do ESG čelí kritice z vícero stran. Republikáni jej označují za nástroj „probuzené“ levice. A informátoři tvrdí, že ESG se mainstreamem praktikuje spíše jako marketing než skutečná aktivita.



