Růst peněžní nabídky zpomaluje, inflační tlaky klesají mnohem více, než jsem čekal, říká ředitel Evercore ISI

Peněžní nabídka v americké ekonomice rostla minulý rok asi o 30 %, což přispělo k vysoké inflaci. Tento růst byl jednak odrazem kvantitativního uvolňování a také fiskální podpory, kterou vláda poskytovala. Pro Bloomberg to uvedl ředitel ISI Ed Hyman, podle kterého se nyní situace na této rovině výrazně mění.



V současné době je podle experta tempo růstu peněžní nabídky v USA výrazně nižší. Inverze výnosové křivky a další indikátory pak ukazují, že výrazně zpomalí jak ekonomická aktivita, tak inflace. Hyman odhaduje, že v následujících měsících se nezaměstnanost dostane na úroveň 4 %.







„Inflace zpomaluje mnohem více, než jsem čekal,“ pokračoval expert. Dodal, že se to zatím neprojevuje na oficiálních číslech celkové inflace, ale například ceny komodit již jdou dolů. Podobný je vývoj u cen letenek a existují další indikace, že inflační tlaky znatelně polevují. „Za tři měsíce bude mít Fed sazby na 3 % a uvidí výrazný pokles inflace,“ míní Hyman. Řešit se pak bude, zda inflační tlaky již polevily dost na to, aby přestaly růst sazby.



Podle experta Fed dokázal hodně s málem, protože pokles akciového trhu snížil bohatství domácností a to se projevuje na jejich sentimentu a spotřebě. Otázkou nyní bude, zda centrální banka již má prostor pro pomalejší utahování své monetární politiky. O americké ekonomice pak na Bloombergu hovořil i Anthony Crescenzi ze společnosti Pimco. Ten ve vztahu k diskusím o recesi uvedl, že americká ekonomika je v mnoha oblastech silná. Co tedy míní o vývoji sazeb?



Ekonom připomněl, že Pimco již v roce 2014 přišlo s konceptem nového normálu, který implikuje strukturálně nižší sazby. V tomto ohledu by tedy moha nastat situace, kdy Fed přestane se zvyšováním sazeb relativně brzy, protože neutrální sazby stále leží strukturálně nízko. Nicméně Crescenzi poukázal na zkušenost ze sedmdesátých let, kdy Fed před tím, než do jeho čela usedl Paul Volcker, začal sazby v reakci na klesající inflaci snižovat.







Poté, co vedení Fedu převzal Volcker, držel sazby vysoko i poté, co inflace otočila směrem dolů. Crescenzi přitom míní, že současný šéf Fedu Powell stejně jako Volcker ví, že rozhodující není aktuální inflace, ale inflační očekávání. To by znamenalo, že Fed bude opatrný s tím, aby sazby snižoval hned ve chvíli, kdy inflace začne klesat.



Zdroj: Bloomberg, Youtube