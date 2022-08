Sentix: Důvěra investorů v eurozónu mírně stoupla, recese zůstává pravděpodobná

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v srpnu mírně zvýšila poté, co se v červenci propadla na nejslabší úroveň za více než dva roky. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila společnost Sentix. Podle šéfa Sentixu však zůstává velmi pravděpodobné, že ekonomika eurozóny vstoupí do recese.



Index důvěry se v srpnu zvýšil na minus 25,2 bodu z červencových minus 26,4 bodu. "Ekonomická situace v eurozóně zůstává obtížná," uvedl ředitel Sentixu Manfred Hübner. "Recese v eurozóně je stále velmi pravděpodobná,"dodal. Poukázal na slabou spotřebitelskou důvěru, vysokou inflaci a drahou energii.



Evropský statistický úřad Eurostat koncem července uvedl, že mezičtvrtletní růst ekonomiky eurozóny ve druhém čtvrtletí zrychlil na 0,7 procenta z 0,5 procenta v prvním kvartálu. Meziroční tempo růstu však zpomalilo na čtyři z předchozích 5,4 procenta.



Mezinárodní měnový fond (MMF) minulý měsíc snížil odhad letošního růstu hrubého domácího produktu (HDP) zemí používajících euro na 2,6 procenta z 2,8 procenta předpokládaných v dubnu. Odhad růstu pro příští rok zredukoval téměř o polovinu na 1,2 procenta.