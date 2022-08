Trhy v Evropě zahájí poklesem. ČEZ zlepšil celoroční výhled a naznačuje rekordní dividendu. Výsledky představil také Avast

Zřejmě negativního úvodu se dočkáme v úterý na evropských akciových trzích, naznačují futures. Na domácím trhu jsou klíčovými zprávami výsledky energetiky a Avastu.

Futures v tuto chvíli naznačují úvodní pokles na německém akciovém indexu DAX o 0,3 %. U francouzského CAC indexu je to zhruba 0,2 %, britský FTSE indikuje úvodní pokles také kolem -0,2 %.

Skupina dosáhla ve druhém čtvrtletí letošního roku provozního zisku před odpisy (EBITDA) 15,6 miardy korun a čistého zisku 6,9 mld. Kč. Za celé I. pololetí EBITDA činila 59,3 mld. Kč a čistý zisk dosáhl 33,6 miliardy korun. Meziroční růst EBITDA o 27,7 mld. Kč reflektuje enormní růst cen komodit na velkoobchodních trzích, vysokou provozní spolehlivost elektráren a rekordní zisk z tradingu s komoditami, uvedla firma. Meziroční růst čistého zisku o 32,0 mld. Kč byl dle nad rámec provozních vlivů způsoben ztrátou v roce 2021 ve výši 11,6 mld. Kč z titulu tvorby opravných položek k majetku. Skupina navyšuje celoroční výhled EBITDA na úroveň 110 až 115 mld. Kč a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úroveň 60 až 65 mld. Kč.

„Čistý zisk za celý rok 2022 očekáváme na úrovni 60 – 65 mld. Kč, přičemž tato predikce je vystavena riziku vývoje cen komodit, disponibility výrobních zdrojů a riziku potenciálního zavedení sektorové či jiné daně v ČR. Aktuální predikce celoročního zisku indikuje rekordní dividendu pro akcionáře," uvedl šéf energetiky Daniel Beneš.

V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky, by mezi akcionáře bylo rozděleno 48 až 52 mld. Kč. "Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 34 až 36 mld. Kč,“ uvedl Beneš.

Při přepočtu na akcii nové očekávání pro dividendu dosahuje rozmezí 89 až 97 Kč proti dosavadnímu očekávání v rozpětí 67 až 73 korun na akcii.

Základní čísla hospodaření zveřejnil také AVAST. U něj za první pololetí 2022 objem fakturace činil 483,7 mil. USD a vzrostl o 0,2 % při aktuálních měnových kurzech. Organický růst činil 6,9 %, v souladu s celoroční prognózou firmy. Tržby činily 472 mil. USD a vzrostly o 0,2 % při aktuálních měnových kurzech, přičemž organický růst tvořil 2,7 % v souladu s celoročním výhledem organického růstu v nižších jednotkách procent. Podnikání v segmentech spotřebitelů (Consumer) a malých a středních podniků (SMB) přispěla do celkových tržeb 446,7 mil. USD a 25,3 mil. USD. Upravená marže EBITDA se důsledkem významných investic snížila, ale zůstala silná na úrovni 52,9 % (FY2021: 55,0 %). Marže je ovlivněna vysokými investicemi do získávání a udržení zákazníků, segmentu Digital Trust Services (DTS) a akvizice společnosti SecureKey.