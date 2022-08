Jan Bureš: Červencová inflace překvapila pomalejším růstem

Česká inflace v červenci dál zrychlila, ovšem o poznání méně, něž jsme očekávali my i trh. Meziměsíčně vzrostly ceny o 1,3 % (oproti odhadu 2,6 %) a meziročně tak zrychlila “pouze” na 17,5 %.



Velká část překvapení šla na vrub pomalejšího zdražování energií - elektřina o 1,5 % a plyn o 1,3 %. Je proto pravděpodobné, že další výraznější navýšení cen nás čeká v průběhu srpna a září. A možná bude zdražování pokračovat i nad rámec dosud ohlášených změn ceníků - ceny elektřiny na (pro nás) relevantních burzách v průběhu posledního měsíce dál vzrostly a pohybují se okolo desetinásobků dlouhodobých průměrů.



Podle očekávání rostly ceny potravin, zejména pak obilovin, pečiva, mléčných výrobků a masa. Sezónně pouze zlevňovaly ceny zeleniny. I když na globálních trzích už ceny potravin začínají viditelněji polevovat - index potravin FAO a evropský index potravinových vstupních cen v průběhu července poklesly. Je však otázka, zda bude trend poklesu potravin při drahých energiích a pokračující nejistotě v dodávkách obilovin pokračovat i v nadcházejících měsících.



Naopak lehkým pro-inflačním překvapením pro nás v červenci byl pokračující (i když o poznání pomalejší) růst cen v oddíle doprava, a to nehledě na pokles cen benzínu u čerpacích stanic. Pravděpodobně také viditelněji zpomalila dynamika jádrové inflace kvůli pomalejšímu růstu imputovaného nájemného (0,9 % meziměsíčně) a poklesu cen textilu (-0,3 % meziměsíčně). To tlumí výrazné sezónní zdražování rekreací (dovolené s komplexními službami zdražily o 23 %).



I když nás červencové číslo překvapilo nižším výsledkem, jedná se do značné míry o překvapení v segmentu energií, které pravděpodobně zdraží výrazněji v dalších dvou až třech měsících. Inflaci tak pro podzimní měsíce zatím revidujeme jen lehce směrem dolů a očekáváme, že v průběhu září bude vrcholit v okolí 20 % (namísto předešlých 21 %). Na konci roku pak dynamika inflace bude hodně ovlivněna i konkrétní podobou speciálního energetického tarifu z dílny MPO a viditelnější pokles meziroční dynamiky očekáváme až v průběhu roku 2023.