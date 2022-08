Rozbřesk: Česká inflace zrychlila méně, než se čekalo. Větší inflační skoky nás však čekají v srpnu a září

Česká inflace v červenci dále zrychlila na 17,5 %, a to v důsledku vyšších cen energií a dražších potravin. Čekal se ale výraznější zrychlení k hranici 18 %. Meziměsíčně růst zpomalil na +1,3 % z červnových +1,6 %. Energetické společnosti pravděpodobně dál v průběhu léta mění ceníky kvůli přetrvávajícím vysokým (termínovým) cenám plynu i elektřiny. A možná bude zdražování pokračovat i nad rámec dosud ohlášených změn ceníků - ceny elektřiny na (pro nás) relevantních burzách v průběhu posledního měsíce dál vzrostly a pohybují se okolo desetinásobků dlouhodobých průměrů.



U potravin je situace jiná v tom, že na globálních trzích už napětí začíná viditelněji polevovat - index potravin FAO a evropský index potravinových vstupních cen v průběhu července poklesly. Je však otázka, zda bude trend poklesu potravin při drahých energiích a pokračující nejistotě v dodávkách obilovin pokračovat i v nadcházejících měsících. Navíc na českém trhu podle šetření cen vybraných potravinových výrobků zatím k žádnému velkému zlevňování nedochází - jogurty a mléčné výrobky dál zdražují, stejně jako mouka a pečivo.



Nejpříznivěji se začíná vyvíjet situace u pohonných hmot - ceny ropy a benzínu na světových trzích jdou dolů a odráží se to i na českých čerpacích stanicích. Natural 95 zlevnil v průměru za poslední měsíc skoro o 7 %. A příznivěji se teoreticky mohou začít vyvíjet i některé složky jádrové inflace - růst cen stavebních prací a nových bytů pravděpodobně zpomaluje, což by se mělo odrazit v imputovaném nájemném.



Červencové číslo se pohybuje pod poslední prognózou ČNB (18,9 % meziročně a 2,6 % meziměsíčně). K zásadnějšímu zdražení energií a zrychlení meziroční inflace však dojde ještě v srpnu a v září, kdy inflace pravděpodobně opět překoná poslední prognózu (očekáváme o zhruba 1procentní bod). Během podzimu pak dynamika inflace bude hodně ovlivněna i konkrétní podobou speciálního energetického tarifu z dílny MPO a viditelnější pokles meziroční dynamiky očekáváme až v průběhu roku 2023.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se pohybuje nadále v blízkosti 24,50 EUR/CZK. Zdá se, že v posledních dnech k výraznějšímu tlaku na českou měnu nedochází, ale je otázkou, jak dlouho stabilita české měně vydrží tváří tvář zhoršujícím se fundamentům a pokračujícímu utahování měnové politiky v zahraničí. Podle statistik ČNB musela v červnu prodat přes 7 miliard eur z devizových rezerv (v květnu necelých 3,5 miliardy).



Eurodolar

Eurodolar bude dnes odpoledne velmi pozorně sledovat výsledek americké inflace za červenec. Nižší ceny pohonných hmot a ojetých automobilů by měly snížit celkovou i jádrovou inflaci. Teď půjde o to o kolik? My odhadujeme společně s trhem, že pokles celkové inflace by měl činit z 9,1 % na 8,8 %, u jádrové by to mělo být z 6,1 % na 5,9 či 6,0 %. Překvapení na obě strany samozřejmě nejsou vyloučena, ale trh bude patrně reagovat především na odchylky jádrové inflace (a to hlavně směrem dolů). Pokud by jádrová inflace byla nižší než 5,8 %, trh by mohl začít zpochybňovat to, že další zvýšení úroků ze strany Fedu bude opět o 75bps, a to by vytlačilo eurodolar viditelně výše.