Sazby hypoték stouply na 5,4 procent. Objem klesl meziměsíčně o více než třetinu

Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v červenci vzrostla na 5,4 procenta z červnových pěti procent. Průměrná sazba je tak nejvyšší od poloviny roku 2010. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 11,9 miliardy korun, což je proti červnu pokles o více než třetinu. Meziroční propad zrychlil na 73 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.



"Růst hypotečních sazeb tak podle očekávání pokračuje v návaznosti na vývoj tržních úrokových sazeb. Ty však v posledních měsících klesají, což bude tlak na další růst hypotečních sazeb snižovat," uvedl ekonom asociace Jakub Seidler. Pokles objemu poskytnutých hypoték je podle něj citelný nejen vůči silnému roku 2021, ale i ve srovnání s červencem 2020 je letošní objem poskytnutých hypoték poloviční. Za celý letošní rok, tj. od ledna do července, propadla aktivita na hypotečním trhu o více než polovinu.



Objem skutečně nově poskytnutých hypoték (bez refinancování) v červenci klesl o 5,9 miliardy Kč na 9,8 miliardy Kč. Je o nejslabší objem od začátku roku 2016. Objem refinancovaných úvěrů (interně či z jiné instituce) činil v červenci 2,05 miliardy Kč. Počet nově poskytnutých hypoték se snížil o třetinu na 3266, přitom průměrný počet v první polovině letošního roku byl dvojnásobný, loni pak dosahoval 9500. Za první polovinu letošního roku byl pak objem i počet poskytnutých hypoték meziročně nižší o 40 procent.



Meziměsíční růst sazeb v červenci mírně zrychlil a byl podle dat druhý nejsilnější od začátku minulého roku, kdy začaly hypoteční sazby postupně růst. Nabídkové ceny hypoték se v současnosti pohybují nejčastěji v poměrně širokém rozmezí od šesti do sedmi procent v závislosti na parametrech hypotéky. V posledním období však jejich dosavadní růst do velké míry ustal, což souvisí s vývojem tržních úrokových sazeb.