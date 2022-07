Co se ve skutečnosti děje na realitním trhu

Situace na americkém realitním trhu se znatelně mění. Jak poukazuje CNBC, od počátku roku výrazně vzrostly sazby u hypoték a meziročně se o 28 % zvýšily zásoby. Podle stanice jde i o odraz toho, že prodejci se snaží využít vrcholu trhu a prodat za vyšší ceny. Analytik banky UBS John Lovallo dodal svůj pohled na další vývoj na realitním trhu a na akciích, které jsou s ním spojeny.



Následující tabulka ukazuje, jaký podíl prodejců v červnu ve vybraných lokalitách snižoval nabízené ceny. Podle CNBC se vysoké podíly kryjí s oblastmi, kde došlo k předchozímu prudkému růstu cen. V celých Spojených státech přitom od března 2020 vzrostly ceny bydlení o 40 %, například v Boise to bylo o 60 %.



Zdroj: CNBC, Youtube



CNBC také tvrdí, že ubývá zájemců o koupi nemovitosti. Buď nejsou schopni dosáhnout na dražší hypotéky, nebo prostě čekají, že na trhu dojde k poklesu cen, a oni nemovitost koupí za nějaký čas levněji. Lovatto tyto informace komentoval s tím, že s nimi do značné míry souhlasí, ale je třeba něco dodat. U nabídky nových domů je podle něj pravda, že roste, ale z velmi nízkých úrovní.



„Je tu nabídka odpovídající 2,6 měsícům, historický průměr se nachází na 6 měsících. Nabídka existujících domů přitom tvoří asi 90 % nabídky celkové,“ uvedl expert. S tím, že v průměru jde o 44 let staré domy s vysokými cenami, které nejsou právě vhodné pro ty, kteří si kupují svou první nemovitost.







Ohledně poptávky Lovatto míní, že určitě ochlazuje, „ale není mrtvá.“ Ukazuje se to například na růstu vyhledávání na Googlu týkajícího se nákupu nemovitosti. UBS si také dělal vlastní průzkum a ten ukázal, že 36 % tázaných chce v následujícím roce koupit dům. Což je podle analytika třetí nejvyšší hodnota zaznamenaná v těchto průzkumech. K tomu 42 % tázaných uvedlo, že nemovitost je dobrou investicí. A to je podle experta dokonce historický rekord.



Zdroj: CNBC, Youtube