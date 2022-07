Sazby hypoték stouply na pět procent, objem klesl na 19 miliard

Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v červnu vzrostla na pět procent z květnových 4,64 procenta. Průměrná sazba je tak nejvyšší od poloviny roku 2010. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 19,3 miliardy korun, což je proti květnu pokles o osm procent. Meziroční propad zrychlil na 65 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.



Za celý letošní rok je objem a počet poskytnutých hypoték meziročně nižší o polovinu. Ačkoli rok 2021 byl z pohledu poskytnutých hypoték rekordní a meziroční propad je tak dán i vysokým srovnáním, v červnu byl objem poskytnutých hypoték o čtvrtinu nižší i ve srovnání s rokem 2020.



"Hypoteční trh v posledních měsících vzhledem k výši úrokových sazeb slábne. O to více však zaznamenáváme zájem klientů o menší úvěry na rekonstrukci či vylepšení energetické náročnosti vlastního bydlení, které mohou stavební spořitelny poskytovat s delší dobou splatnosti, než je možné u tradičního spotřebitelského úvěru,“ uvedl předseda Asociace českých stavebních spořitelen Libor Vošický.



Objem skutečně nově poskytnutých hypoték, tedy bez refinancování, v červnu klesl o 1,1 miliardy na 15,7 miliardy Kč. Po dubnu jde o nejnižší objem za dva roky. Objem refinancovaných úvěrů činil v červnu 3,6 miliardy Kč. Počet nově poskytnutých hypoték se po květnovém růstu na 5300 snížil na 5000. Průměrný měsíční počet poskytnutých hypoték v prvním čtvrtletí přesahoval 7000 a loni 9500. Meziroční propad i v případě skutečně nových hypoték v červnu zesílil, a to na 60 procent v případě objemu a 56 procent u počtu. V prvním pololetí byl objem i počet hypoték meziroční nižší o třetinu.



"Objem i počet poskytnutých hypoték v červnu meziměsíčně dále propadl, přitom červnová čísla bývala v minulých letech proti květnu obvykle silnější. Aktivita na hypotečním trhu tak dále zpomaluje. Vzhledem ke kombinaci vysokých hypotečních sazeb, přísnějších úvěrových pravidel České národní banky, růstu obav z vývoje ekonomiky a vysokých cen nemovitostí není tento vývoj příliš překvapující,“ upozornil hlavní ekonom asociace Jakub Seidler.

"Za první polovinu letošního roku je objem a počet poskytnutých hypoték meziročně nižší o necelou polovinu. Ve srovnání s rokem 2020 je stále o 10 % výš, ale zejména díky vývoji v prvním čtvrtletí," říká Seidler.

"Tržní úrokové sazby delších splatností do poloviny června rostly, poté se však vývoj obrátil kvůli obavám ze zpomalení světové ekonomiky, které snížily i obdobné úrokové sazby v zahraničí. Z titulu silnější červnové inflace však tuzemské sazby začaly opět růst i s tím, že trh začal opět sázet na další zvýšení sazeb ČNB (v sazbách je zaceněno zvýšení základní sazby ČNB do konce roku ze současných 7 na 8 %). Další vývoj tržních sazeb delších splatností a následně i sazeb hypotečních se tak bude také odvíjet od signálů, které vyšle nová bankovní rada na svém měnovém jednání začátkem srpna," doplňuje Seidler.





Meziměsíční růst sazeb byl v červnu nepatrně silnější než v předchozích měsících, a pokračuje tak 16 měsíců v řadě. Nabídkové ceny hypoték se nyní pohybují nejčastěji v poměrně širokém rozmezí od šesti do sedmi procent v závislosti na konkrétních parametrech hypotéky.



Průměrná hypotéka v posledních měsících mírně klesá a v červnu byla 3,1 milionu Kč. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky musely některé domácnosti zamýšlenou hypotéku snížit.



Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou hypotéku zvýšení měsíční splátky o 1500 až 2000 Kč. Ve srovnání s dvouprocentní úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená šestiprocentní hypoteční sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky až o 7000 korun.

Zdroj: ČTK, ČBA