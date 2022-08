Víkendář: Deflace bude podle Ark Investment větším problémem než inflace. Nasdaq už není, co býval

Společnost Ark Investment Management se díky své specializaci na technologie těšila obrovskému zájmu v době, kdy se tomuto sektoru na trhu vedlo velmi dobře. Pak se karty obrátily, ale stále jde o pozorně sledovanou společnost. Nyní její ředitelka Cathie Wood hovořila na Bloombergu o svém pohledu na další dění na trzích a v ekonomice, která je podle ní velmi slabá.



Investorka uvedla, že oficiální čísla z trhu práce naznačují na jeho sílu, ale širší průzkumy zaměstnanosti podle ní ukazují, že tomu tak není. Potvrzovat to má i vývoj počtu výpovědí a některé další indikátory. Wood míní, že to souvisí s vývojem zásob, kterých je v americké ekonomice nyní velký nadbytek. A podle investorky dokonce platí, že deflační tlaky budou větším problémem než současná inflace.







Wood poukázala na to, že index spotřebitelských i index výrobních cen jsou zpožděné indikátory. Fed, který je sleduje, tak nastavuje svou politiku podle toho, co už se stalo. Naopak například ceny mědi již delší dobu stagnují a nyní dokonce zamířily směrem dolů. Takový vývoj se bude v cenových indexech odrážet jen pomalu, ale bude. A podle investorky na pokles inflačních tlaků ukazuje rovněž vývoj ceny zlata.



Americké hospodářství se podle expertky již nachází v recesi, na kterou mimo jiné ukazovala také inverze výnosové křivky. Jde ale o recesi, která je tažena zejména vývojem zásob, v ekonomice nepanují výrazné nerovnováhy a z poklesu se dostane „někdy příští rok“. Horší bude vývoj v Číně, kde probíhá korekce na realitním trhu a ten tvoří významnou část ekonomické aktivity a úspor domácností.



Následující graf od LPL Research ukazuje vývoj na akciovém trhu během recesí od roku 1945. Jak je zřejmé, „ne všechny recese jsou pro akcie špatné.“ Příkladem může být ta z let 1953 až 1954, která trvala 10 měsíců a během níž si akcie připsaly téměř 18 %. Nejhůře trh dopadl během finanční krize:



Zdroj: Twitter



Wood dále uvedla, že její firma bude stále investovat do inovací, které mají velký potenciál například kvůli současným tenzím a úzkým hrdlům ve výrobních vertikálách, nebo třeba z důvodu energetické transformace. V indexu Nasdaq ale podle expertky již nyní nejsou inovace tak reflektovány, jako tomu bylo dříve. Portfolio společnosti Ark tak v současné době více připomíná to, čím býval Nasdaq dříve.



Zdroj: Bloomberg, Youtube