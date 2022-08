Růst ekonomiky EU ve druhém čtvrtletí meziročně zpomalil na čtyři procenta

Růst ekonomiky Evropské unie ve druhém čtvrtletí zůstal na 0,6 procenta, meziroční tempo růstu pak zpomalilo na čtyři procenta. Ve své zpřesněné zprávě to dnes oznámil statistický úřad Eurostat, který tak potvrdil první odhad zveřejněný koncem července. V období od ledna do března hrubý domácí produkt (HDP) vykázal meziroční růst o 5,5 procenta.



V zemích eurozóny hospodářský růst mezičtvrtletně zrychlil na 0,6 procenta z 0,5 procenta v prvním kvartálu. Meziroční tempo růstu v zemích platících eurem kleslo na 3,9 z předchozích 5,4 procenta. Zpřesněná data za eurozónu jsou o desetinu procentního bodu horší, než uváděl rychlý odhad.



Ze zemí, kde už jsou data k dispozici, byl nejvýraznější růst v Nizozemsku (+2,6 procenta), v Rumunsku (+2,1 procenta) a ve Švédsku (+1,4 procenta). Ve Španělsku, Maďarsku a Bulharsku ekonomika vykázala proti předchozím třem měsícům vzestup o 1,1 procenta. Mezičtvrtletní pokles HDP registruje Polsko (-2,3 procenta), Lotyšsko (-1,4 procenta), Litva (-0,4 procenta) a Portugalsko (-0,2 procenta). V meziročním srovnání rostly ekonomiky všech členských zemí unie.



Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla podle Eurostatu o 0,2 procenta, což je výrazné zpomalení proti růstu o 0,9 procenta v prvním čtvrtletí. Meziročně pak tempo růstu HDP zpomalilo na 3,6 procenta ze 4,9 procenta v období od ledna do března.