Rozbřesk: Cenové tlaky ve výrobě zvolňují, inflační bouře však trvá

Včera zveřejněná čísla tuzemských výrobců potvrdila přetrvávající silné cenové tlaky, jejich dynamika však v červenci přeci jen zvolnila. V průmyslu zpomalil meziroční růst cen na 26,8 % (vs. 28,5 % v předchozím měsíci), přičemž meziměsíčně ceny přidaly 0,3 %. Nižší cenový růst jde především na vrub levnějším ropným produktům, které reflektují nižší ceny na světových trzích. Na druhou stranu, ceny energií v čele s plynem a elektřinou pokračovaly ve svižném růstu a s ohledem na poslední vývoj na velkoobchodních trzích ještě zdaleka neřekly poslední slovo.



Ještě výrazněji pak zvolnily cenové tlaky v zemědělství. Zatímco ještě v červnu rostly ceny zemědělských výrobců meziměsíčně o 4,4 %, v červenci došlo k propadu o 3,6 %. Přestože agro komodity v posledních měsících globálně zlevnily, důvodem cenové korekce je spíše pravidelný sezónní efekt, kdy se na trh dostávají produkty z nové sklizně (např. brambory nebo olejniny). V meziročním srovnání zůstává růst cen zemědělských výrobců nadále téměř 40 %, třebaže oproti červnu došlo k mírnému ztlumení cenové dynamiky (39,8 %).



Zpomalující dynamika cen v průmyslu i zemědělství je po dlouhé době dobrou zprávou na inflační frontě. Co se týče spotřebitelských cen, na obrat si budeme muset ještě počkat. Hlavním důvodem jsou již jednou zmíněné ceny plynu a elektřiny, které na evropských burzách vzrostly v posledních měsících skokově a do cen pro konečné spotřebitele se budou díky fixaci části kontraktů propisovat v plné míře teprve v příštích měsících.



V našem základním scénáři proto počítáme s dalším růstem meziroční inflace, která by měla v září vrcholit okolo 20 %. Cenové tlaky nicméně zůstanou extrémně silné i ve zbytku tohoto roku, přičemž rizika jsou vzhledem k aktuálně absurdně vysokým cenám elektřiny a plynu vychýlena směrem k vyšší inflaci. Reálně proto hrozí, že se s dvoucifernou inflací budeme muset potýkat i po většinu roku 2023, což by dále zvýšilo riziko od-kotvení inflačních očekávání, resp. vzniku mzdově-inflační spirály.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna čelí od začátku týdne prodejním tlakům, které ji posunuly nad hranici 24,50 EUR/CZK. Včerejší komentáře Jana Fraita a Evy Zamrazilové v zásadě potvrdily jejich holubičí postoje ve vztahu k úrokovým sazbám (v souladu s jejich hlasováním na srpnovém zasedání). Za zmínku nicméně stojí komentář viceguvernérky Zamrazilové ke mzdovému vývoji – zvyšování mezd o více než 5-7 % by dle její interpretace znamenalo roztočení mzdově-inflační spirály (v prvním čtvrtletí rostly meziročně mzdy o 7,2 %). Celkově se však zdá, že ochota zvedat sazby zůstává uvnitř bankovní rady prozatím malá nehledě na silné inflační tlaky a hrozbu od-kotvení inflačních očekávání.



Eurodolar

Eurodolar se přiblížil hranici 1,01, ale níže se zatím nedostal. Data přitom stále nahrávají spíše dolaru než euru (viz silný americký průmysl vs. slabý německý index ZEW). Nehledě na to, že západní Evropu trápí rekordní sucho, jež vysušuje řeky, což komplikuje nejen lodní dopravu, ale i provoz jaderných elektráren ve Francii.

Dnes kromě důležitých amerických maloobchodních služeb za červenec bude pro trh důležitý i podrobný zápis z posledního jednání Fedu. Je přitom možné, že se v zápisu objeví další jestřábí signály s cílem neuvolňovat dále finanční podmínky. Takový scénář by dolaru mohl prospět.



Regionální Forex

Maďarský forint od začátku týdne prudce oslabuje, když měnový pár EUR/HUF včera dokonce překonal úroveň 406. Za ztrátami forintu hledejme snížení výhledu ratingu Maďarska ze strany agentury S&P. Forint bude mít jistou šanci své ztráty lehce umazat, pokud by dnes ráno zveřejněný výsledek HDP za druhý kvartál dopadl překvapivě silným růstem. Spíše, ale v optimistickém případě kladnou nulu (na rozdíl od polského HDP, který velmi pravděpodobně poklesl).



Akcie

Americké akciové trhy si včera připsaly další zisky, když index S&P 500 posílil o 0,2 % na 4305 bodů, co představuje nejvyšší závěr od 21. dubna. Index DJIA těžil z rally dvou maloobchodních gigantů Home Depot a Walmart. Technologicky laděný Nasdaq po dvou dnech růstu na zisky nedosáhl. Největší americký maloobchodní řetězec se zbožím pro kutily Home Depot hospodařil ve 2Q se ziskem 5,05 USD/akcii, čím překonal analytický konsensus o 10 centů, jeho akcie posílily o 4 %. Největší maloobchodní řetězec na světě společnost Walmart zlepšil výhled pro letošní upravený zisk na akcii, kde očekává pokles o 9-11 % proti původnímu očekávání poklesu o 11-13 %. Akcie Walmart zaznamenaly nejvyšší růst od roku 2020, a nakonec vzrostly o více než 5 %.