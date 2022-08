Rozbřesk: Co čekat v nejbližších měsících od koruny?

Koruna čelí v tomto týdnu prodejním tlakům a její kurz se vrátil nad 24,50 EUR/CZK. To je sice stále pod úrovní, kde ČNB na začátku srpna aktivně intervenovala, vyhlídky na nejbližší měsíce však slibují další zintenzivnění depreciačních tlaků a návrat ČNB na domácí devizový trh.



Za prvé, česká měna se dle našeho názoru dostane pod tlak přísnějších globálních finančních podmínek. Ty budou reflektovat jestřábí Fed, který vedle zvyšování sazeb od září zdvojnásobí tempo kvantitativního utahování, stejně jako pokračující normalizaci měnové politiky v eurozóně. Růst sazeb v zahraničí pak bude působit ve směru nižšího úrokového diferenciálu, což sníží atraktivitu koruny v očích zahraničních investorů. Vážným rizikem spojeným s depreciačními tlaky na korunu pak zůstává i geopolitika, zejména scénář zastavení dodávek ruského plynu, který by českou ekonomiku pravděpodobně poslal do recese.



Menší atraktivita koruny však půjde i na vrub slabým domácím ekonomickým fundamentům. Vedle vysoké inflace totiž tuzemskou ekonomiku sužuje i tzv. dvojí deficit, tedy vysoký schodek veřejných financí a zhoršující se bilance běžného účtu. Od začátku roku dosáhl schodek běžného účtu již 86 mld., což přirozeně omezuje poptávku po české měně. Navíc, ani další měsíce nepřinesou v tomto ohledu zásadní obrat k lepšímu, vzhledem ke skokově rostoucím cenám dovážených energetických komodit.



Shrnuto, podtrženo, koruna je dle našeho názoru fundamentálně zranitelná a čekáme, že tlaky na její oslabení s nástupem podzimu znovu zesílí. To je ostatně v souladu s prognózou ČNB, vůči které se však bankovní rada na posledním zasedání vymezila závazkem nadále krotit nadměrné kurzové výkyvy. Právě pokračující přítomnost ČNB na devizovém trhu je proto naším základním scénářem, přičemž cenou za kurzovou stabilitu bude další pokles devizových rezerv.







*** TRHY ***



Koruna

Koruna se během včerejší obchodní seance držela v těsné blízkosti 24,50 EUR/CZK. Za poslední týden odepsala česká měna na frontě s eurem přibližně procento a my máme za to, že tlaky na oslabení koruny budou výhledově dále akcelerovat, ať již z titulu globálních nebo domácích faktorů (viz úvodník).



Eurodolar



Dolar včera zpevnil poté, co zápis z posledního zasedání Fedu vyzněl v jestřábím duchu. Fed v uplynulém měsíci zatím vůbec nebyl přesvědčen o tom, že by inflační tlaky začínaly slábnout. Tempo zvyšování sazeb sice může v nejbližších měsících zpomalit, ze zápisu však vyplynulo, že Fed chce po dosažení vrcholu sazeb (pravděpodobně na jaře 2023) ponechat úrokové sazby delší dobu beze změny. Značná část trhu přitom počítala s prvním poklesem sazeb již ve druhé polovině roku 2023. Dolar zaznamenal největší zisky vůči libře a australskému dolaru, vůči euru je po neúspěšném pokusu o průnik do těsnější blízkosti parity opatrnější a měnový pár drží úrovně nad 1,01 EUR/USD.