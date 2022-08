Ceny energií a nová data dopřávají trhům klidnější dopoledne

Ačkoli v Asii to ještě nebylo nic moc a zdejší akcie klesaly, Evropa přece jen opatrně zvedá hlavu. Obchodování je smíšené, na klíčových indexech však převažuje mírný růst. Spolu s tím přerušil eurodolar svůj pokles a drží se kolem 0,9930.



Příznivé faktory tu sice jsou, ale bohužel nejde o nic, co by mělo trhy naladit na pozitivní notu trvaleji. Sledujeme zklidnění na cenách energií, které v posledních dnech dolehly hlavně na Evropu. Cena plynu v Nizozemsku se stabilizuje, německá elektřina zlevňuje. Je to však jen momentální úleva, zatímco ropa obrátila nahoru po varování ze Saúdské Arábie, že by OPEC měl omezit těžbu. A vzhůru pro změnu míří americký plyn, který se už dostal nad 10 USD.

Za další mírně pozitivní záležitost považujeme nová evropská data. Indexy nákupních manažerů na úrovni eurozóny dopadly celkem dobře, když pro průmysl i služby naznačily zhruba stagnaci i za srpen. Průmyslový index přitom překonal odhady hlavně díky Německu, kde došlo k jeho překvapivému zlepšení. Ve světle extrémních cen energií je však takový signál z německé průmyslové a energeticky náročné ekonomiky podivný a nálada firmám podle nás dlouho nevydrží.

Co se týče klíčového tématu tohoto týdne - postoje Fedu k inflaci a zvedání sazeb - asi se také částečně vyčerpal strach z pátečního Powellova vystoupení. Kratší dluhopisové výnosy v USA však znovu rostou a čekáme, že se téma ještě v nejbližších dnech bude vracet. Krom toho máme dnes na programu ještě americké indexy PMI nebo prodeje nových domů.

Koruna dopoledne zhruba drží pozice proti euru i dolaru. Vylepšení sentimentu na hlavních trzích podle nás není takové, aby to domácí měně mohlo podstatně pomoci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6654 0.0142 24.6882 24.6356 CZK/USD 24.8455 0.1956 24.9030 24.7740 HUF/EUR 410.8397 0.4452 411.0600 408.1691 PLN/EUR 4.7722 0.1377 4.7735 4.7573

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.7988 -0.1868 6.8226 6.7882 JPY/EUR 136.2345 -0.3664 136.8715 135.7340 JPY/USD 137.2635 -0.1774 137.4180 137.0680

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8439 -0.1538 0.8454 0.8433 CHF/EUR 0.9597 0.1262 0.9605 0.9552 NOK/EUR 9.7244 -0.4790 9.7898 9.7186 SEK/EUR 10.6095 -0.4733 10.6617 10.6093 USD/EUR 0.9924 -0.2012 0.9950 0.9901

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4535 -0.0581 1.4586 1.4493 CAD/USD 1.3023 -0.2226 1.3063 1.3007