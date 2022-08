Wall Street sní o rychlém poklesu sazeb. První fáze utahování podle experta ale teprve skončila

Paul McCulley působil jako hlavní ekonom společnosti PIMCO a na CNBC tvrdil, že americká ekonomika dosáhne hladkého přistání. Pro Fed momentálně skončila první fáze zvedání sazeb, kdy bylo cílem dostat je z nuly na úroveň sazeb neutrálních. Nyní bude více záležet na datech přicházejících přímo z ekonomiky a ekonom míní, že zvedání sazeb o 75 bazických bodů není v dohledné době pravděpodobné.



Rally, která se dostavila na akciové trhy, je podle experta odrazem ukončené první fáze zvedání sazeb. A v tomto smyslu má rally reálný základ. Jak by podle něj měl nyní Fed postupovat, aby dál klesaly inflační tlaky a inflace se opět nezvedla? McCulley míní, že recesi sice nelze úplně vyloučit, ale hlavním scénářem, kterého se centrální banka snaží dosáhnout, je měkké přistání, jinak řečeno, „růstová recese“, kdy se sníží tempo hospodářského růstu, ale nenastal pokles ekonomické aktivity.



Nyní je tedy nepravděpodobné, že by Fed přišel s nějakým šokem, ekonom odhaduje, že v září se sazby zvednou o 50 bazických bodů. Mylný je pak podle něj názor, že sazby dosáhnou svého vrcholu a pak zase obratem zamíří dolů. O tom „sní Wall Street“, ale pravděpodobnější je dosažení vrcholu a udržení dosažené úrovně po nějaký čas tak, aby pokračoval tlak na pokles inflace.

Pravděpodobnost hladkého přistání zvyšuje odolnost americké ekonomiky, kterou předtím stimulovala jak fiskální, tak monetární politika. Nyní dochází k ochlazení, které efekt těchto politik eliminuje. Nicméně podle ekonoma není v hospodářství nějaká výrazná nerovnováha, která by ji mohla stáhnout do hlubokého propadu. Po zvednutí sazeb o dalších 100 bazických bodů se podle McCulleyho ukáže, zda již byla překročena neutrální úroveň sazeb. Bude tomu tak v případě, že tempo ekonomického růstu se udrží pod potenciálem a budou se tak tvořit volné výrobní kapacity.



Expert připomněl, že Fed odhaduje dlouhodobé neutrální sazby kolem 2,5 %. Podle jeho názoru se ale o těchto sazbách diskutuje až příliš a jak bylo zmíněno, teprve se uvidí, zda jsou sazby už v restriktivní oblasti, nebo ne. Důležité je nyní zejména to, že Fed již není za křivkou a nedohání svou politikou vývoj v celém hospodářství. Moc složité podle něj nebude kvantitativní utahování. Alespoň „co se týče prvních pár bilionů dolarů“, o které se rozvaha Fedu sníží.



Zdroj: CNBC