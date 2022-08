Rozbřesk: Cena elektřiny kvůli plynu za den vzrostla o více jak 25 %. Euro padá pod paritu a koruna pod tlakem

Cena elektřiny láme nové rekordy. Včera termínové ceny na burze v německém Lipsku vyskočily nad 700 EUR za MWh - to byl denní nárůst o více jak 25 %. Hlavním důvodem jsou vysoké ceny plynu, které ovlivňují cenu elektřiny z plynových elektráren - to jsou v tuto chvíli marginální elektrárny (poslední zapnuté v řadě tak, aby byla uspokojena veškerá poptávka). Právě ceny elektřiny z marginálních elektráren ovlivňují celkovou cenu elektřiny, i když výroba z řady jiných zdrojů (solární, vodní, jaderné) je ve finále výrazně levnější. Proto se vysoké ceny plynu v tuto chvíli automaticky promítají do vysokých cen elektřiny.

A plyn zdolal na začátku tohoto týdne nová historická maxima (je v blízkosti 300 EUR za MWh) kvůli dalšímu omezení dodávek z Ruska. Rusko oznámilo, že od 31. srpna do 2. září potrubím nebude proudit plyn kvůli údržbě. Pokud by energetická krize dál eskalovala, budou všechny evropské vlády pod velkým tlakem řešit dnešní cenotvorbu na trzích s elektrickými energiemi.

Nehledě na další vývoj dodávek plynu a eventuální nutnost omezit spotřebu v průběhu zimy, je tedy na stole nový problém - extrémně vysoké ceny (zejména elektrické energie), které mohou existenčně ohrožovat nejen domácnosti, ale značnou část energeticky náročného evropského průmyslu. Jednotné evropské řešení problému přitom v tuto chvíli neexistuje a postup na národních úrovních se výrazně liší - od relativně konzervativního přístupu subvencí do nejvíce zasažených sektorů, až po radikálnější cesty jako je změna cenotvorby na trhu s elektřinou (případ Řecka). S takto vysokými cenami je pravděpodobné, že volání po rychlých a nestandardních řešeních (cenové regulace, změna cenotvorby) zesílí.



Zprávy o opětovném přerušení dodávek plynu a rychlém růstu cen energií zapůsobily na evropské trhy jako studená sprcha. A na vlně strachu opět dál posiluje americký dolar a ztrácí euro - to se dostalo pod paritu na nejslabší úrovně za poslední dvě dekády a v nejbližších týdnech je pravděpodobně naděje na obrat mizivá.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna musí na trhu odolávat dalším výrazným prodejním tlakům. Měnový pár se pohybuje v těsné blízkosti 24,70 EUR/CZK a bez intervencí ČNB by se pravděpodobně pohyboval na výrazně slabších úrovních - tlaky na českou měnu zesílily nejprve v důsledku jestřábí komunikace amerického Fedu (a holubičí ČNB) a během včerejška jako reakce na raketový růst energií v Evropě a propad eurodolaru pod paritu.



Eurodolar

Euro se propadlo na frontě s dolarem pod paritu, na nejslabší úrovně za poslední dvě dekády. Euro sláblo už ke konci uplynulého týdne po sérii jestřábích zpráv z USA (například Fed minutes), velkou ránu mu zasadilo až další přerušení dodávek plynu a raketový růst cen energií na začátku tohoto týdne. Pokud setrvá pod paritou, další krátkodobé ztráty eura nejsou za současné situace na evropských energetických trzích vyloučeny…