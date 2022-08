Menšinový akcionáři EDF se snaží napadnout cenu za odkup nabídnutou státem

Menšinoví akcionáři francouzské energetické společnosti se snaží napadnout cenu stanovenou vládou za opětovné zestátnění skupiny. Vláda jim nabídla cenu, která je o více než 50 procent vyšší, než kolik činila před dnem, kdy vláda informovala o plánech na zestátnění firmy. Podle menšinových akcionářů je to ale málo, napsala agentura Reuters.



Francouzská vláda vlastní v podíl 84 procent. V červenci oznámila, že chce dostat firmu pod plnou státní kontrolu, což by jí mělo získat vyšší vliv na reorganizaci zadlužené skupiny, která bojuje s evropskou energetickou krizí.



Skupina menšinových akcionářů ADAM poslala minulý týden dopis generálnímu řediteli Jeanu-Bernardu Lévymu, v němž ho vyzvala k agresivnějšímu přístupu s požadavkem firmy na odškodnění 8,3 miliardy eur (204,6 miliardy Kč) kvůli lednovému omezení maloobchodních cen elektřiny. požádala stát o odškodnění, ADAM se však domnívá, že je nutné podat žádost k soudu ještě předtím, než stát podá regulátorovi žádost o zestátnění. Podle nich byli investoři nespravedlivě donuceni financovat to, že se vláda rozhodla ochránit spotřebitele před prudkým růstem cen energií.



Skupina investorů se domnívá, že podání k soudu by mohlo ovlivnit úřad pro regulaci finančního trhu AMF při rozhodování o odkupu podílu státem. Podle zdrojů blízkých však to, že by se firma obrátila s žádostí na soud, rozhodnutí AMF neovlivní. Na soud se chce firma obrátit až ve chvíli, pokud bude zamítnuta žádost o odškodnění.



Francouzští zákonodárci začátkem tohoto měsíce schválili plán na odkup zbývajícího podílu za 9,7 miliardy eur, tedy za cenu 12 eur za akcii. Vláda již dříve uvedla, že plánuje zahájit proces na začátku září. Skupina má rovněž dluh 40 miliard eur. Za poslední měsíc se cena akcií pohybuje v rozmezí 11,8 eura až 11,9 eura. V roce 2005 firma vstoupila na burzu za cenu 32 eur.