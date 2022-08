Německu pomáhají do plusu průmyslové tituly a automobilky, Praze ČEZ

Evropské trhy dnes dopoledne obchodují převážně v plusových hodnotách, Index DAX roste o +0,3 % a po včerejších výprodejích mu nahoru pomáhají průmyslové tituly a automobilky (BASF +1,5%; 1,75%; Thyssen Krupp +3,7%). Daří se rovněž evropským bankám (Unicredit +2,2%; SocGen +1,2%; +2,7%; ING +1,7%), základním materiálům (Glencore, BHP +1,%), nebo ropným společnostem (Shell +1,6%; +1,4%). Indexy nákupních manažerů v eurozóně však dopadly lehce za odhady a evropské trhy tak postrádají impulz k dalšímu růstu.



Pražská burza si po úvodním klopýtnutí také razí cestu nahoru, akcie (+1,2%) se na chvíli dostaly do záporu a dokonce pod psychologickou hranici 1000 Kč, ze které se ale odráží na současných 1020+ a pomáhají tak indexu PX držet se lehce nad včerejším závěrem. Nedaří se naopak akciím Phillip Morris (-1%) nebo Photon Energy (-3,6%), jenž za poslední dny a týdny připsaly zajímavé zisky.



Futures na US index ukazují lehce pozitivní indikaci na otevření (cca +0,2%), ráno však následovaly asijské trhy do červených čísel, Evropa však trend prozatím zvrátila zpět do zelených hodnot. Dnes jsou na programu prodeje nových domů a spotřebitelská důvěra v USA, trhy však vyhlížejí hlavně komentáře představitelů Fed v Jackson Hole a tak si na výraznější katalyzátor musíme pravděpodobně ještě chvíli počkat.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:16 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6569 -0.0221 24.6882 24.6356 CZK/USD 24.8545 0.2299 24.9030 24.7740 HUF/EUR 409.5282 0.1246 411.0600 408.1691 PLN/EUR 4.7780 0.2586 4.7822 4.7573

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.7946 -0.2485 6.8226 6.7882 JPY/EUR 136.3100 -0.3112 136.8715 135.7340 JPY/USD 137.4150 -0.0436 137.4530 137.0680

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8438 -0.1804 0.8454 0.8428 CHF/EUR 0.9597 0.1262 0.9605 0.9552 NOK/EUR 9.7344 -0.3782 9.7898 9.7162 SEK/EUR 10.6212 -0.3635 10.6617 10.6061 USD/EUR 0.9919 -0.2524 0.9950 0.9901

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4552 0.0582 1.4586 1.4493 CAD/USD 1.3031 -0.1609 1.3063 1.3007