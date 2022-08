Celková důvěra v ekonomiku se snížila potřetí za sebou. U podnikatelů klesla ve všech odvětvích

Důvěra v českou ekonomiku v srpnu meziměsíčně klesla potřetí v řadě, snížila se o 1,6 bodu na hodnotu 94,1. Níže byla naposledy loni v březnu. U podnikatelů klesla ve všech odvětvích, naopak mezi spotřebiteli se po pěti měsících poklesu zvýšila. V červenci se přitom důvěra spotřebitelů dostala na nejnižší hodnotu v historii zjišťování, v srpnu stoupla o 3,5 bodu na hodnotu 77,1. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ).

Důvěra podnikatelů se v srpnu meziměsíčně snížila o 2,6 bodu na hodnotu 97,6. Hodnota indikátoru důvěry podnikatelů se tak dostala opět pod svůj dlouhodobý průměr.

"Celková důvěra v ekonomiku mezi podnikateli se snížila ve všech sledovaných odvětvích. Zatímco průmysl, obchod a služby zaznamenaly mírnější pokles důvěry, který byl zejména v průmyslu a obchodě potvrzením vývoje z předešlých měsíců, stavebnictví doznalo výraznější propad," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst. Jedním z důvodů je podle něj fakt, že po více než roce a čtvrt poprvé převážil, byť mírně, podíl podnikatelů očekávajících pro období následujících tří měsíců pokles počtu zaměstnanců. "Je otázkou, jestli se jedná pouze o jednorázový výkyv, nebo o změnu trendu sentimentu ve stavebnictví,“ dodal.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku po pěti měsících nepřetržitého poklesu meziměsíčně zvýšila. Respondenti se ve srovnání s červencem méně obávají zhoršení celkové ekonomické situace a i jejich vlastní finanční situaci. Meziměsíčně ubylo i respondentů hodnotících svojí stávající finanční situaci hůře ve srovnání s předešlými dvanácti měsíci. Naopak mírně vzrostl počet respondentů, kteří se domnívají, že v období příštích dvanácti měsíců nebude vhodná doba k pořizování velkých nákupů.

„Srpnový meziměsíční růst důvěry mezi spotřebiteli lze chápat jako určitou korekci předešlého nepřetržitého pětiměsíčního poklesu. Většina sledovaných ukazatelů sice zaznamenala mírné zlepšení, nicméně všechny stále vyznívají hůře ve srovnání s dlouhodobými průměry. To platí i pro očekávání dalšího vývoje inflace, u kterého lze ale pozitivně hodnotit meziměsíční snížení počtu respondentů obávajícího se dalšího růstu cenové úrovně,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler připomněl, že celková důvěra domácností patří "nadále mezi nejslabší v historii časové řady". Výraznější změna podle něj nastala u dílčího indikátoru obav z inflace, kde se obavy v srpnu dostaly na nejnižší úroveň od ledna 2021. "Z jednoho pozorování není možné dělat silné závěry, ale pokud by se tento trend potvrdil, byla by to pozitivní zpráva, jelikož by to naznačovalo, že se neodkotvila inflační očekávání domácností, čehož se v prostředí dvouciferné inflace obává zejména centrální banka," uvedl s poukazem na graf níže.

"Ačkoli důvěra v podnikatelském sektoru dále v srpnu klesla, drží se stále relativně vysoko vzhledem k nejistotě, které ekonomika čelí z titulu energetické krize a obav ze zpomalování světové ekonomiky," poznamenal také Seidler. "Firmy mohou být prozatím optimističtější i z toho důvodu, že jejich tržby a ziskovost se odvozuje od nominálních veličin, které jsou díky inflaci stále dostatečně vysoké. Zároveň indikátory naznačují, že oslovené firmy stále očekávají, že se situace v příštích měsících začne zlepšovat, což se nemusí v současné nejistotě naplnit," varoval ekonom.

Zdroje: ČTK, ČSÚ, ČBA