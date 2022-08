ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v srpnu kvůli inflaci klesla

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku v srpnu mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil německý hospodářský institut ZEW. Index ekonomické nálady na srpen klesl proti červenci o 1,5 bodu na minus 55,3 bodu. Na vině jsou obavy z rostoucích životních nákladů, které se mohou negativně promítnout do soukromé spotřeby. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že se hodnota indexu v porovnáním s červencem nezmění.



"Přetrvávající vysoká míra inflace a očekávané dodatečné náklady na vytápění a energie vedou k poklesu ziskových očekávání v sektoru soukromé spotřeby," uvedl ekonom institutu ZEW Michael Schröder. "Očekávání pro finanční sektor se naopak zlepšují díky předpokladu dalšího zvýšení krátkodobých úrokových sazeb," dodal.



Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí stagnovala, na pokraj poklesu ji přivedly dopady ruské invaze na na Ukrajinu, prudký růst cen energií, pandemie covidu-19 a narušení dodávek. Inflace se podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie v červenci zvýšila na 8,5 procenta.



Německý ministr financí Christian Lindner minulý týden uvedl, že hospodářská situace v zemi se zhoršuje a výhled je nejistý.



Horší je teď i hodnocení současné ekonomické situace. Dílčí ukazatel současných podmínek se snížil na minus 47,6 bodu z červencových minus 45,8 bodu.



Některé přední německé společnosti si přesto zachovávají optimismus. Výrobce nákladních automobilů Truck minulý týden uvedl, že udrží vysoké ceny, i když některé náklady začnou klesat. Chce si kompenzovat nižší marže od loňského roku. Podnik odhaduje, že poptávka zůstane navzdory obavám z recese vysoká až do roku 2023.