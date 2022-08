Německo nařídí úspory energií a na železnici upřednostní vlaky s uhlím

Německá vláda dnes schválila soubor závazných opatření na úsporu energie a rozhodla, že v zájmu energetické bezpečnosti budou mít nákladní vlaky s uhlím na vytížených koridorech přednost před osobními soupravami. Dnes to po jednání vlády oznámili ministři hospodářství a dopravy Robert Habeck a Volker Wissing. Německo kvůli nejistým dodávkám zemního plynu z Ruska snižuje spotřebu energií a zároveň aktivovalo záložní uhelné elektrárny.



"Kapacita železnice je naplněna, proto se neobejdeme bez upřednostňování," řekl Wissing o přepravě uhlí. Poznamenal, že priorita vlaků s uhlím nebude plošná, ale bude se týkat vybraných koridorů. "To, že osobní vlaky budou muset stát, pokud to bude nutné, nebylo jednoduché rozhodnutí," řekl. Poznamenal, že rozsah omezení nelze odhadnout, protože to bude záviset na aktuální potřebě energií a na plánování železničních tras.



Za nezbytné považuje upřednostňování vlaků s energetickými surovinami také Habeck. Záviset to podle něj bude také na hladině německých řek, především Rýna, které kvůli suchu trpí nedostatkem vody. Nízké hladiny řek neumožňují plout plně vytíženým lodím. Habeck zároveň oznámil, že vláda souhlasí i s balíkem energetických úspor.



Součástí úspor je mimo jiné nařízení nevytápět veřejné budovy, jako jsou radnice či úřady, na více než 19 stupňů Celsia, na chodbách a v halách by se pak topit nemělo vůbec. Hodnotu 19 stupňů vláda považuje za přijatelnou pro kancelářské pracovníky a další fyzicky nenáročné profese. Nemocnice, pečovatelská zařízení a školky mají výjimku, ve školách se ale s šetřením počítá například tím, že se nebudou vytápět vstupní haly.



Odstaveno bude noční osvětlení fasád budov a majitelé domácích bazénů nebudou smět vodu ohřívat plynem a elektrickou energií. Přes noc, konkrétně od 22:00 do 06:00, nebudou osvětleny reklamní plochy.



Tato opatření označil Habeck jako krátkodobá, platit budou půl roku, tedy po dobu topné sezony.



"Nepotýkáme se s nedostatkem elektrické energie, bojujeme s prudkým růstem cen elektřiny," řekl Habeck. Ministr hospodářství k šetření opakovaně vyzval i veřejnost, dodal ale, že vláda nebude chodit po bytech s teploměrem. "Nechceme nikomu měřit teplotu v ložnicích," dodal.



Vedle zmíněných krátkodobých opatření se připravuje i soubor střednědobých úsporných kroků, o kterých ale ještě musí rozhodnout Spolková rada zastupující německé regiony. Zde se počítá s povinným seřizováním otopné soustavy během pravidelných revizí topných systémů. Od tohoto kroku si Habeck slibuje úsporu až 2,5 procenta spotřeby plynu.



Německo se před topnou sezonou snaží doplnit zásobníky plynu, které jsou teď naplněny na 80,65 procenta. Síťový regulátor dnes uvedl, že plyn z Ruska sice proudí plynovodem Nord Stream 1 pouze na 20 procent kapacity, ale že zásobování je stabilní.



Od října Německo zavádí nový poplatek za obstarání plynu, který má uchránit dodavatele této klíčové energetické suroviny před insolvencí. Odběratelům v Německu zdraží kvůli tomu zemní plyn zhruba o 2,4 centu (59 haléřů) za kilowatthodinu, což může u domácností činit ročně i stovky eur (tisíce Kč). Poplatek dnes Habeck označil za férové a solidární řešení. Stát ale lidem zvýšené náklady kompenzuje dočasným snížením daně z přidané hodnoty (DPH) u zemního plynu z běžné 19procentní sazby na sedm procent.