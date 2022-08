Rozbřesk: Dva roky stará lekce z oslavy na Karlově mostě

Vzpomínáte si ještě na jednu radostnou událost, která se odehrála na konci června 2020 v Praze? Připomíná ji například tento titulek Seznam zpráv: "Na Karlově mostě postavili 515 metrů dlouhý stůl. Hostina ukončí epidemii." Bohužel všichni víme, jak to dopadlo. A současné domácí debaty o tom, jak moc jsou plné plynové zásobníky a jak přežijeme příští zimu, situaci s koronavirem v jistých ohledech nepříjemně připomínají.



Již několikrát jsme v Rozbřesku rozebírali, že při pohledu na trh s komoditami se vyplatí věnovat pozornost termínovým kontraktům. U cen elektřiny tomu tak je, neboť kontrakt na rok dopředu se považuje běžně za měřítko neboli za benchmark. To má dobrý důvod mimo jiné i proto, že řada kontraktů pro konečné spotřebitele je fixovaných. A i ty objemy dodávané elektřiny, které zajištěné nejsou (běžné ceníky), bývají v určitém objemu od výrobců "předprodané" a od obchodníků (alespoň těch zodpovědných) "předkoupené". Čím blíže v budoucnu se spotřeba realizuje, tím větší část produkce / spotřeby bývá takto cenově fixována. To má za následek, že koncoví spotřebitelé normálně nejsou vystaveni volatilitě cen na spotovém trhu. To je dobré zejména v současné situaci, kdy ceny jdou rapidně vzhůru a do spotřebitelských cen se tak vzhledem k zajištění promítají pouze v omezené míře.



Vývoj v posledních měsících je hodně znepokojivý právě i proto, že růst cen se zdaleka netýká jen termínového kontraktu na rok 2023, ale i těch delších. O nich se bohužel v médiích mluví již méně. Například kontrakty pro roky 2024 a 2025 na Německou elektřinu zdražily v srpnu asi o 100 % na cca 450, resp. 300 EUR/MWh. A právě na tato období bychom se již nyní měli ve zvýšené míře soustředit. Trh jednoduše potvrzuje, že energetická krize není jen krátkodobá záležitost. To je zároveň i silný signál, který by měl být zohledněn při hledání odezvy.



Při sledování médií lze totiž snadno nabýt dojmu (snad mylného), že hlavní problém je zima 2022/2023. Vývoj na trhu ale jasně ukazuje, že politické úvahy by měly směřovat dále. Je totiž dost dobře možné (spíše dokonce pravděpodobné), že do následující topné sezóny budeme vstupovat s mnohem prázdnějšími plynovými zásobníky než do té letošní. Tato zima samozřejmě bude krušná. Pokud ale na jejím konci budeme mít takřka prázdné zásobníky a s prvními paprsky jarního slunce začneme slavit, tak můžeme už za pár měsíců krutě vystřízlivět. Podobně jako na podzim 2020 po letní oslavičce na Karlově mostě.





*** TRHY ***



Koruna

Další poklesy akciových trhů a vysoká nejistota na trzích s klíčovými energiemi se dál podepisují na české koruně, které nepomáhají ani dosavadní holubičí výroky z ČNB. Dnešní detailní struktura HDP pravděpodobně koruně příliš nepomůže, i když, pokud ukáže pozitivní příspěvek spotřeby domácností, může do holubičího tábora v centrální bance vnést semínko nejistoty.



Eurodolar

Eurodolar se vrátil nad paritu podpořen několika jestřábími výroky z ECB, které zazněly během víkendu. Ty naznačovaly, že by ECB mohla příští týden zvednout sazby o 75 bazických bodů. Jestřábí očekávání nicméně poněkud utlumí hlavní ekonom P. Lane, který je pro stabilní tempo zvyšování sazeb.

Každopádně dnes bude mít trh příležitost zhodnotit, zdali jsou šance na agresivnější navýšení sazeb reálné - bude zveřejněna německá, španělská a belgická inflace za srpen.



Regionální Forex

Na pozoru se musí mít dnes forint, neboť zasedá vedení maďarské centrální banky. S ohledem na akcelerující inflaci, která dosáhne na konci roku 20 %, počítáme spolu s trhem, že MNB dnes zvedne sazby o 100 bazických bodů a udrží si jestřábí rétoriku.



Akcie

Americké akciové trhy včera navázaly na silné páteční poklesy (pro připomenutí - například Nasdaq Composite propadl v pátek o -3,8 %). V průběhu dne se snažily hlavní indexy vymanit ze záporného teritoria, ovšem nakonec bezúspěšně, když ukončily den při denních minimech. Nutno však podotknout, že včerejší propad byl výrazně menší než ten páteční. Díky silnému růstu cen ropy (+4 %) se včera dařilo energetickému sektoru (Chevron +0,8 %, Exxon Mobil +2,3 %, Halliburton +2,6 %, Occidental +2,3 %). Naopak nejslabším článkem dne byly opět technologie (Alphabet -0,9 %, Apple -1,4 %, Microsoft -1,1 %, Tesla -1,1 %, Nvidia -2,8 %, AMD -3 %).