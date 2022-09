Philip Morris a spol. Tři dividendové akcie na září (podle Morningstar)

Tabáková společnost International je jednou ze tří dividendových akcií na toto září, jak je vybrali experti společnosti Morningstar. Ti se dívají na vyhlídky dividend u tří titulů, které jsou populární u investorů s investicemi, které nesou pravidelný výnos.



Philip Morris International prodává tabákové produkty mimo území Spojených států. Výnos dosahuje zhruba 5 procent. Společnost je v procesu převzetí švédského výrobce tabákových a nikotinových produktů Swedish Match.

Podle analytiků Morningstar přístup na americký trh mohl znamenat strategické i finanční výhody a firma by z této akvizice získala. Pro případné budoucí zvyšování dividendy by pak byl vítanou novinkou vyšší cash flow, jakkoli výplatní poměr zůstával v posledních letech nad 90 % a této úrovně zřejmě dosáhne i v tomto roce. Protože však generuje veškeré tržby mimo území USA, působí proti němu silný americký dolar.

Akcie společnosti kotované v USA klesly od začátku rok o zhruba 1 procento.

Druhou dividendovou akcií z výběru Morningstar je International, plně regulovaná utilita v Kalifornii. Se současným výnosem kolem 4 procent poskytuje jeden z lepších výnosů v sektoru utilit.

Jako solidní lze podle Morningstar označit dřívější růst dividend s anualizovaným tempem 6,3 procenta během posledních pěti let, kterého se podařilo dosáhnout navzdory finančním tlakům plynoucím z lesních požárů. Budoucí dividendový růst bude asi skromnější, nicméně vzhledem k emisi nových akcií dojde ke zředění růstu zisku na akcii. Management se ale k pokračujícímu růstu dividend staví vstřícně. Finanční ředitelka firmy během konferenčních hovorů v tomto roce vyzdvihovala, že zvedá dividendy nepřetržitě už 18 let v řadě a ona se těší na to v této historii pokračovat.

Prodejce autodílů Genuine Parts je třetí vybranou dividendovou akcií. Morningstar ho považuje za „narrow-moat“, tedy za firmu, která nemá výraznější obranu před konkurencí. Letošní zvýšení dividendy bylo už 66. v řadě. K mírnému zvýšení odměny akcionářům firma přistoupila dokonce i loni, navzdory ztrátě v předešlém fiskálním roce. Analytici Morningstar poznamenávají, že management má za cíl dividendový výplatní poměr mezi 50 a 55 procenty zisku za předešlý rok, takže budoucí zvyšování by mělo zhruba sledovat růst zisků.

Genuine Parts je však také dobrým příkladem toho, že ani konzistentní růst dividend nemusí nutně vést k vysokým výnosům, pokud tempo navyšování dividend nedrží krok se zhodnocováním ceny akcie. Současný výnos akciového titulu je 2,3 % (data k 1. září) proti 2,6 %, kde byl před pouhými dvěma měsíci, podotýká David Harrell z Morningstar.

K předpokládanému vývoji akcií mezitím přišlo obecnější varování od :

Globální akcie jsou dnes na cestě k nejhorší sérii od evropské dluhové krize před deseti lety a podle stratégů této americké banky nemusí být výprodej ještě u konce. MSCI All Country World Index klesá devátý den za sebou, což je nejdelší rudá šňůra od roku 2011 (v grafu níže je vidět odskočení z poloviny června, které teď index odmazává). „Očekáváme další slábnutí a rozkolísané trhy, než bude dosaženo přesvědčivého dna,“ uvedli podle Bloombergu stratégové této banky v komentáři.

„Krátkodobý horizont je medvědí a září a říjen jsou období, kdy trhy obvykle prudce klesají,“ domnívá se obdobně také Chris Wood ze společnosti Jefferies.

Zdroje: Morningstar, Bloomberg