Jak jsou na tom v době ekonomického útlumu s valuací „obranné“ sektory a kde nacházíme extrémy?

Energetika se v USA obchoduje s PE, které dosahuje jen asi třetiny očekávaného růstu zisků. Její PE je konkrétně něco nad 8, očekávaný růst pro následujících pět let znatelně na 25 %. Včera jsem tu vysvětloval, co za tímto extrémem stojí, a dnes se podíváme, jak jsou na tom ohledně poměru PE a růstu (PEG) další sektory a kde je opačný extrém.



Nejvyšší PEG mají nyní utility. Dosahuje hodnoty 3 (všechna data od Yardeni Research). Poměr cen akcií a zisků PE tu přitom dosahuje téměř dvaceti. V posledních týdnech korigoval, byl i nad 21, ale i ono současné PE je historicky stále na rekordech (minimálně od roku 1995). To vše znamená, že investoři nyní u utilit vykazují velkou ochotu platit jak za zisky současné (vysoké PE), tak za zisky budoucí (vysoký PEG).



Mohli bychom si zaspekulovat, že při všech hovorech a prokecávání se do recese to u tohoto typicky defenzivního sektoru není žádné překvapení. Nicméně tu možná je namístě malá připomínka – před finanční krizí bylo PE o něco níže než nyní. A během krize kleslo až k 9. A PEG byl během ní pod hodnotou 1,5 (tedy na polovině současných valuací). Znovu bych tak připomněl otázku a téma, které jsem tu zmiňoval minulý týden:



K čemu je „defenzivní“ rotace do defenzivy, pokud jsou její ceny a valuace hodně vysoko? S tím související poznámka: Lepší relativní výkony defenzivy během náročných období neznamenají, že jsou to výkony v absolutních číslech pozitivní. Co ale ostatní „obranné“ sektory mimo utilit? Zdravotní péče a sektor zboží běžné spotřeby se nyní také obchodují s velmi vysokým PEG (zejména ta první). I zde tak investoři platí opravdu hodně za to, co firmy vydělávají a podle očekávání by měly vydělávat.



Zajímavá je situace u zboží dlouhodobé spotřeby – jeho PE je historicky docela vysoko a to samé platí i relativně k PE celého trhu. Jenže PEG je pod 1 a to je historicky spíše nižší hodnota. Zde se tedy na trhu platí hodně za zisky současné, ale poměrně málo za zisky dlouhodobější. Tedy alespoň ty očekávané, které by podle konsenzu měly během pěti let růst více než 25 % ročně. Opačný mustr najedeme třeba u financí – nízké PE a poměrně vysoký PEG. Co tak populární a v indexu hodně vážící IT?



PE na cca 22 sice u technologií hodně korigovalo z poměrně nedávných téměř 30, ale stále je historicky i relativně k PE celého trhu hodně vysoko. A to samé platí o PEG, zejména pokud dáme stranou anomálii předchozích dvou tří let. PEG IT konkrétně dosahuje hodnoty 1,5. Sem se dostal jen krátce v roce 2009 a pak před rokem 2006.



Taková čísla dost relativizují úvahy o tom, jak se investoři odklání od technologií. Možná ano, ale předtím k nim lnuli silou nevídanou a ani současný stav tak celkově není žádnou averzí. To pak v principu platí i o celém indexu SPX. Pokud je něco historicky (!) skutečně levné, pak to jsou třeba akcie malých společností.